“全球复合危机应对得当”……现在是自吹自擂的时候吗？. November. 12, 2024 08:28. . 任期过半的韩国政府自我评价称，在过去的两年6个月里，在全球复合危机中稳定地管理了宏观经济。列出的核心成果是，上个月消费者物价上涨率仅为1.3%，今年上半年出口同比增加9.1%。政府还强调了历史最高水平的就业率、家庭负债及国家债务软着陆等。这与7日尹锡悦总统在对国民谈话中表示的“现在经济正在伸懒腰”一脉相承。对于因长期的高物价、高利息而疲惫不堪的国民来说，这是莫名其妙的自吹自擂。 从政府自己夸耀的指标来看，也很难看作是实际成果。虽然最近物价上涨势头有所减弱，但多年来高物价的冲击已经累积。出口从去年底开始复苏，但从7月份起增长势头开始放缓。健康财政连续2年出现大规模税收缺口，动员各种基金拆掉东墙补了西墙。虽然是历史最高的就业率，但随着只增加低质量的短期工作岗位，就业质量反而下降。 政府没有强调的指标更加暗淡。相当于经济综合成绩表的国民生产总值增加率继去年1.4%之后，预计今年也将停留在2%出头，低增长正在固定化。现政府上台时，韩国综合股价指数为2600点，但政府的“升值”政策黯然失色，仍然停留在2500点。与经历高利息时代减少债务的发达国家不同，韩国被历代最大的家庭负债和政府债务压得内需无法恢复。 经济政策运用方式也和成绩单一样令人失望。虽然高举了强调市场经济、结构改革的旗帜，但只是口号响亮，没有取得成果。房地产政策等没有一贯性，随时被推翻，部门之间出现分歧，反而刺激了房价和家庭负债。政府草率的价格控制和利率介入一再出现，导致了市场歪曲。虽然经济乌云密布，但去年和今年分别只会说“上低下高”和“复苏迹象”的乐观论调。 今后也令人担心。随着美国当选总统特朗普再次执政，预计韩国的贸易、产业、金融等整个经济领域都将受到台风的袭击。而且，政府提出的指标——出口和物价可能会动摇。政府应该摆脱乐观论和自吹自擂，冷静地判断韩国经济所处的现实，重新制定任期后半期的经济战略。

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