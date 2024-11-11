如同硬币正反两面的虐待儿童和侵犯教权问题. November. 11, 2024 07:54. . 最近通过某电视节目公开了大邱某幼儿园教师殴打和虐待6岁孩子的闭路电视（CCTV）画面。画面中，健壮的成年男性教师猛推孩子们，用拳头殴打孩子心口的样子足以引起观众的公愤。据说，受害儿童回家后也没能告诉父母老师的暴行。因为加害教师说“老师有摄像机可以看你们在家说什么”，不让父母知道受害事实。 作为有孩子的父母，有每当看到都令人心惊肉跳的新闻。那就是“虐待儿童”事件事故。其中在教育机关，从教师那里发生的虐待儿童事件，使家长对教权产生不信任感。实际上，以保健福祉部的统计为基准，2022年幼儿园、小学、初中、高中教职员虐待儿童的事例达到了1702件。 但是，教育现场的虐待儿童和侵害教权就好像硬币的正反面关系。怀疑“我的孩子是不是受到了教师的不正当待遇”的家长中，部分人因不安而越过“界限”，经常进行恶性民怨等。仅从以去年首尔瑞草事件为契机，在韩国社会出现的各种侵害教权事例就可以看出这一点。 最近，在全北全州市的一所小学，5年级的2名家长从2022年开始以子女的班主任等为对象，提出了7次刑事诉讼、3次行政诉讼、2次民事诉讼、16件信息公开等请求，这一事实被曝光后，引起了争议。据悉，由于家长的恶性民怨，他们子女的班主任足足更换了6次。一位教育相关人士表示：“这是公共教育史上前所未有的事态。” 其中一名家长甚至被全罗北道教育监徐巨锡告发。据悉，仅今年就分别给学校打了61次和113次电话的两位家长主张说：“这不是恶性投诉。这是以家长的身份可以提出的正当要求。” 教师也不再忍耐了。据教育部透露，去年小学、初中、高中教权保护委员会（教保委）的召开件数为5050件，比前一年足足增加了66%。教保委是保护教权的审议机构。 部分不自觉的教师和家长的行为今天也加重了对彼此的不信任。最近见到的一位高中教师说：“如果侧重于虐待儿童问题，教权就会减弱，如果侧重于教权，儿童人权就会受到侵害，这一点令人苦恼。” 现场教师指出，消除“情绪虐待儿童”和“正当生活指导”之间存在的模糊性是解决方法之一。法律界人士中也有很多人认为，有必要具体明示《儿童福祉法》第17条明示的“情绪虐待儿童行为”的标准，让任何人都能明确知道。 每当出现引起社会公愤的虐待儿童及侵犯教权新闻时，政府和国会就会高呼“将加强相关法律”。但是比起严厉处罚某人，减少教权和儿童保护之间的差距、寻找适当的均衡点才是解决方案的核心。只有这样，家长和教师之间的信任才能得到恢复，才能在教室里实现更好的教育。

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