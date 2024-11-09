前特检调查组长声称“特检本身违宪”. November. 09, 2024 07:52. . 尹锡悦总统在7日举行的记者会上就特检制度表示，“这本身就是违反宪法的想法”，再次表明了拒绝“金建希特检法”的意向。在野党继8日在国会法制司法委员会上第三次通过“金建希特检法”后，计划14日在国会全体会议上进行处理。今后，在尹锡悦行使否决权、国会重新表决的过程中，将不可避免地再次发生冲突。 尹总统反对特检制度的核心依据，是“调查权是三权分立的本质——行政权的固有部分”。其宗旨是，国会主导实行特检制，在野党单独推荐候选人，这侵害了宪法上总统的权限。另外，他还称特检再次调查因德意志汽车股价操纵事件等接受检方调查的人是“践踏人权”，这与尹总统的经历和言行背道而驰。 尹总统当年在“干预国政特检”时，作为调查组长指挥了整个调查。当时他担任大田高等检察厅检察官，在特检后经过首尔中央地方检察厅长，最终晋升为检察总长。尹总统认为有问题的在野党单独推荐方式最早也是适用于干政特检。当时尹总统接受了调查组长，并以此为跳板乘胜前进，但现在却提出“特检违宪”论，这无异于否定自己。 基本上，特检是在调查机关的调查不充分的时候进行的。尹总统也对海军陆战队上等兵蔡某殉职疑惑表示：“高级公职者犯罪调查处调查结束后，再讨论引进特检。”因此，在调查机关接受调查的人再次成为特检的调查对象是不可避免的。干政特检也再次调查了被检察机关传唤的崔顺实等人，这难道也是侵犯人权吗？ 特检自1999年以后共实施了14次。包括“Drewking特检”在内，在消除国民疑惑方面取得了不少成果。尹总统在大选候选人时期要求“大藏洞特检”也是因为这个原因。这样的尹总统对金建希特检法表示反对。因对象和情况，尹总统对特检的立场会有所不同，谁会相信他的诚意呢?这听起来像是为维护金建希而进行的诡辩。

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