“减税”地方共享办公室被恶意利用为避税地. November. 08, 2024 08:38. by 世宗=宋慧美记者 1am@donga.com. 在首尔活动的油管博主A某在京畿龙仁市的共享办公室设立了“幽灵办公室”。这是因为了解到在地方创业的青年在5年内不用缴纳所得税的事实。通过这种方式，他获取了数十亿韩元的减免税金。职权废除A某的营业执照的国税厅计划追缴减免税金。 7日，据国税厅透露，去年有2900家法人、649名个人恶意利用这种减免制度，非法获取了税金优惠。国税厅从这些人身上追加征收的税金共达1749亿韩元。2021年和2022年分别追缴了544亿韩元和712亿韩元，从去年开始逃税行为剧增，追缴额也增加了。 特别是部分油管博主、通信销售商在地方办理虚假营业执照的事例多数被揭发。这是恶意利用了如果在首都圈过密抑制区域以外地区设立公司，5年内可减免100%所得税的制度（创业中小企业税额减免）。 实际上，A某入驻的共享办公室是一栋有1400多名企业家（事业家）入驻的400坪左右的建筑物。每名企业家都用了0.3坪，国税厅访问后发现，空荡荡的一间房间里登记了177名企业家，堆积了被搁置的邮件等，地址洗涤情况非常明显。松岛也有1300多名企业家入驻400坪左右的共享办公室的事例。针对沦落为“国内版避税地”的地方共享办公室，国税厅成立了“税源管理TF”，正在验证入驻企业是否进行实际事业。也有委托非法中介人制作研究笔记，虚假获得研究开发（R&D）税额减免优惠的事例。医院、补习班、啤酒屋、出租车企业等通过这种方式非法得到了税金优惠。实际没有增加雇佣，但通过假劳动合同申请雇佣增加税额抵扣的情况也在增加。

한국어