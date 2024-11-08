老人的健康是为了所有人. November. 08, 2024 08:36. . 出生于1931年、今年93岁的日本人泷岛未香老奶奶现在的职业是“健身教练”。结婚后作为全职主妇生活的她开始运动时已年过花甲。在韩国出版的她的书《92岁老奶奶奇迹般的肌肉运动》中介绍的契机如下。65岁的某一天，女儿看到她在家吃饼干，问道：“妈妈，你最近是不是胖了？”据说，听到这句话的丈夫拖着泷岛奶奶去了体育中心。虽然是那样开始的运动，但在87岁时成为健身教练，还出版了书籍。 如果泷岛老人是韩国人，会怎么样呢？如果选错了健身房，有可能从入口处开始就吃闭门羹。因为最近所谓的“No Silver Zone”健身房正在增加。即，不接受高龄层。不仅是首尔江东区和永登浦区，大邱也有类似的事例。对此，国家人权委员会（人权委）出面表示“体育设施限制65岁以上会员加入是歧视行为”，并劝告进行纠正。 拒绝老年人加入的健身房表明了“老年人赤裸裸地看穿打底裤的年轻女性”、“经常和其他年轻会员搭话，因此投诉频繁”等理由。健身房要想增加会员，就要在年轻会员之间口口相传，还要在照片墙等社交网络服务（SNS）上进行宣传，但是老人会员增加的话，年轻人会回避，最终健身房会蒙受损失。考虑到韩国的人口结构，今后这些健身房增加的可能性很高。统计厅预测，65岁以上人口明年将首次超过韩国人口的20%。 不接受老人的体育设施分明是保障个人财产权的营业场所。逾越人权委员会的劝告，由国家出面强制要求允许出入是行不通的。那么，国家也可以通过奖励制度，让体育设施形成欢迎老人的风气。比韩国更早迎来超高龄社会的日本的《健康增进法》就是一个很好的例子。该法对为疾病治疗及预防提供适当运动项目的设施给予税额减免优惠。 这种援助不仅仅是为了老年层。据保险研究院分析，国民健康保险到2028年，25万亿韩元规模的公积金将全部枯竭。据说，到2032年赤字将达到20万亿韩元。这是因为随着老年人口的增加，医疗费急剧增加。健康的老人越来越多，从根本上说是保住年轻一代腰包的方法。 在日本，看到泷岛老奶奶后感触颇深而开始运动的中老年层也不在少数。日本主要媒体也对她进行了报道，并报道了运动法等。47岁的佐藤美智子在泷岛老人的书中说：“只要一想到泷岛像向日葵一样的微笑，就会产生‘现在还能做到！’、‘挑战吧！’的积极力量。”如果健身房拒绝老年人，就不会有这样的人。或许老人的健康是为了所有人。为了不让以“No Silver Zone”为代表的世代矛盾走向极端，相关机关需要深思熟虑。

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