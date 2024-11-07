“日本价值提升，家庭、企业、金融公司10年结构改革效果显著”. November. 07, 2024 08:29. by 全主榮 aimhigh@donga.com. “支持日本普通家庭成为广泛的投资者，并取得实际投资成果是日本政府的首要政策课题。” 为了解决根深蒂固的“韩国折价”（韩国股市低估现象）问题，韩国政府正在推进“价值提升计划（Value-up Program）”，但韩国股市至今没有取得显著效果。由东亚日报和频道A主办的“2024东亚新世纪论坛”6日在首尔中区乐天酒店举行，作为发表者出席的日本金融厅局长堀本善雄详细介绍了之前推进价值提升政策的日本事例和值得我们关注的成功因素。 堀本局长强调10年多的价值提升政策是一项“综合套餐”，并表示：“该计划不仅包括日本企业支配结构改革，还包括改变日本国内金融机构、家庭等投资链上连接的所有当事人的行为的结构性改革。”另外，他还补充道：“日本政府与全球投资者进行沟通，努力让日本企业吸引全球投资者的目光。” 堀本局长表示：“企业应该适当使用从资产运营公司和资产所有者那里得到的资金，将投资的果实返还给股东家庭。这就是企业支配结构改革”，“日本企业至少为支配结构改革努力了10年以上。企业支配结构模范标准的条款越来越详细。” 日本政府一直实行将睡在家中的衣柜里几十年的现金拉到市场引导投资的政策。堀本局长表示：“尽可能多的人成为投资者，哪怕是小额也要持续感受到投资利益”，“为此，首先为普通大众制定了投资制度。”例如，NISA为了从年轻时开始长期进行小额投资，一生中最多对1800万日元（约1.6302亿韩元）的投资利润适用免税政策。堀本局长表示：“目前NISA账户开设了2400万个以上，每4名日本成年人中就有1人拥有。” 在发表后进行的论坛讨论中，韩国外国语大学法学专门研究生院院长安秀贤表示：“价值提升不是单纯的投资，而是为创造全体国民的退休资金而采取的重要制度手段，是必须取得好成果的政策”，“我们也有必要从多方面设计政策。” 国民年金公团基金运用本部受托人责任室室长李东燮表示：“虽然是法律问题，但是为了让企业不是为了特定股东，而是为了全体股东而工作，需要修改法律。”韩国交易所部长尹在淑表示：“因为价值提升是以自律为基础的，所以参与率很低”，“重要的是要切实整理有关税制的不确定性，扩大对企业的奖励。”韩国经济人协会责任研究委员林东源（以上人名音译）表示：“不能忘记投资进军新产业是从长期的角度出发提高企业价值的做法”，“同时也要考虑以增长为中心的因素。” 参加当天活动的国会政务委员会所属国民力量党金宰燮议员表示：“国会和政府也应该提出有效的指导方针，引领韩国价值提升。”金融监督院院长李卜铉强调说：“韩国企业和资本市场的价值提升是需要长期合作的工作”，“在改善市场根本体制的同时，也要给投资者带来对变化的信任。”

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