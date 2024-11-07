《APT.》ROSÉ：“很高兴能向世界展示韩国文化”. November. 07, 2024 08:28. by 李浩载记者 hoho@donga.com. “很高兴能够向世界展示韩国文化。” 女子组合BLACKPINK成员ROSÉ（朴彩英）在当地时间4日公开的接受美国杂志《PAPER》的采访中，对《APT.》在世界范围内的人气发表了上述感想。与流行歌星“火星哥”布鲁诺•马斯一起合作演唱的《APT.（公寓）》自上月18日公开后，登上美国公告牌（Billboard）主单曲排行榜“Hot 100”第8位，全球对韩国文化的关注持续不断，对此，她表现出了自豪感。ROSÉ说：“人们开始逐渐学习韩国文化。现在完全享受了粉丝们的反应。” ROSÉ在接受采访时还公开了专辑制作背后的故事。例如，马尔斯对《APT.》从酒桌游戏中获得灵感的事实表现出兴趣。在ROSÉ确定的几首合唱曲候选人中，选定《APT.》的也是他。ROSÉ表示，“大家虽然大家的反应是‘（马尔斯）不会唱那首歌。别发送（那首歌）’，但我就是觉得他会选这首歌”，“当向问‘APT’意思的马尔斯说这是韩国酒类游戏时，他说‘很酷’。” ROSÉ将于下月6日公开个人首张正规专辑《Rosie》。新专辑中收录的歌曲都是与《APT.》有着不同纹理的歌曲。ROSÉ说：“这是一张关于脆弱和混乱的20多岁时期的专辑”，“我想唱人生中并不容易的20多岁时期的歌曲。” 特别是，此次专辑中还收录了从网上查找恶意留言的习惯中获得灵感的歌曲。ROSÉ表示：“我明白了我是多么脆弱和中毒，想要得到爱和理解的渴望有多大”，“虽然装作若无其事的样子，但是留言却把我击垮了。” ROSÉ反复往返于家和工作室之间，完成了专辑。她说：“中午起床，下午2点到达工作室，晚上7点到10点写歌，吃晚饭、睡觉。我的爱好是工作。”她还说：“最重要的是，能够根据我的决定制作专辑，感到非常满足”，“希望听专辑的人能够理解自己。” 《APT.》在当地时间5日公开的公告牌“全球”（美国除外）排行榜上连续两周占据榜首。MV在YouTube上的点击量突破了2.7亿人次，即将达到3亿人次。

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