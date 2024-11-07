文在寅的吹牛皮，尹锡悦的按摩技. November. 07, 2024 08:28. . 李明博政府最后一年2012年的9月，企划财政部出台了“源头征收合理化”的陌生对策。其内容是，通过修改简易税额表，减少每月扣除的劳动所得税额，增加家庭收入。从“国家不欠债务也能刺激经济”这一点来看，刚开始部门内部出现了“妙招”的好评。但是这一对策随即卷入朝三暮四的争议。这是因为，由于纳税额少，年底结算时返还的金额少，因此纳税者的负担是一样的。当时政府狡辩称，“这是为贫困生活想尽办法制定的政策”，但事实上这里隐藏着无法公开的政治意图。那就是，在距离大选仅剩3个月之际，无论如何都要提高景气水平。 这种小伎俩在下届政权中最终酿成了大祸。以经济民主化为旗帜，提出华丽福利公约的朴槿惠政府为了筹集财源，从执政的第一年开始进行了税法修改。劳动所得税减免方式从所得税减免转换为税额减免，与政府所解释的“增加了高收入者的负担”不同，中产阶层和工薪阶层需要缴纳的税金大幅增加。面临舆论反对的政府以“没有提高税率，所以不是增税”“为了不让鹅感到痛苦，只拔了一点羽毛”等文字游戏，反而助长了工薪阶层的愤怒。没有采取正面进攻的方式说服国民“为了扩大福利需要增税或要多欠国家债务”，而是像拔鹅毛一样悄悄地掏空上班族的玻璃钱包。 令人惊讶的是，政府用小伎俩欺骗国民的事情一直持续到现在。最近企划财政部表示，为了弥补30万亿韩元的税收缺口，将动员外汇平衡基金和住宅基金等各种基金。当初，政府在编制今年预算时，大举包括了提高士兵月薪、基础养老金、建设新机场等善心对策。但税收没有如愿以偿地收到，于是掏空了本应用于稳定外汇市场和平民居住福利的应急资金，韩国银行还强行使用了超过150万亿韩元的贷款。政府还自卖自夸地宣传称：“避免了国债的发行，遵守了健全的财政基调。与负债累累的前任政府不同。” 但是与这种自我评价相反，政府的“财政按摩”反而让人联想到上届政府夸大工作岗位的行为。文在寅政府动用巨额税金，为老人和青年创造了数十万个“杂活兼职”。结果，工作岗位数量增多、雇佣率上升等，出现了所谓的“外表”改善，实际上只有低工资非正式员工大幅增加，真正优质的工作岗位减少，雇佣质量下降。通过拆东墙补西墙和负存折好不容易避免了破产，却以“牢牢守住了国家生计”实现了精神胜利，动用预算制造了大量低质量的“税金打工”，自封为“就业政府”。国民在关注这两件事的过程中，所感受到的尴尬感并无多大区别。 文在寅政府为了达成最低工资超速上调和增加零工岗位的相互冲突的目标，最终还进行了统计粉饰。从这个角度来看，右派政府唯独重复这样的“财政小伎俩”也绝不偶然。在健全的财政和减税基调成为执政势力的一种独断信念的情况下，出于对善心性支出的考虑，官僚们不得不做出这样的选择。健全财政的大方向是正确的，但这应该被看作是运用国家经济的一个原则，不能成为绝对不能拆除的禁区。应该从最高层开始放下固执。

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