“把性别认同感等敏感信息交给广告商”，Meta再次被罚款200亿韩元. November. 06, 2024 08:40. by 李素贞记者 sojee@donga.com. 运营Facebook（脸书）和Instagram（照片墙）等的Meta公司在没有得到同意的情况下，将用户的宗教和性取向等敏感的个人信息利用在量身定做型广告上，受到了200亿韩元的罚款处分。 个人信息委员会5日表示，对违反《个人信息保护法》中限制敏感信息处理的安全措施义务等的Meta征收216.13亿韩元的罚款和1020万韩元的滞纳金。调查结果显示，Meta通过脸书的简介收集了国内约98万名用户的宗教观、政治观、是否与同性结婚等敏感信息。据悉，这样收集的敏感信息提供给广告商，约4000家广告商利用了这些信息。 Meta以用户在脸书上点击“喜欢”的帖子、点击的广告等形态信息为基础，制作并运营了特定宗教或同性恋、变性人、脱北居民等各种敏感信息相关的广告主题。个人信息委员会调查1课长李恩静（音）解释说：“在脸书的简介中，为用户提供了输入宗教观和政治观等的空间”，“在制作了9万多个类似的广告类别后，（利用用户输入信息）展开了目标广告。” 个人信息保护法规定，思想、信念、政治见解、性生活等相关信息是需要严格保护的敏感信息，原则上限制处理。例外的是，只有在得到情报主体的同意等有合法依据的情况下才能处理，但Meta违反了这一规定。 Meta收集用户的敏感信息，用于量身定做型服务等，但在本公司的数据政策中却含糊其词。没有另外得到用户的同意，也没有采取追加的保护措施。另外，对于用户阅览个人信息的要求，也以“不是个人信息保护法明示的阅览要求对象”为由予以拒绝。对此，个人信息委员会以违反限制敏感信息处理等相关法律规定，对Meta征收了罚款和滞纳金。另外，还下达了纠正命令，在处理敏感信息时，要制定合法依据，采取确保安全性的措施，并诚实地回应用户阅览个人信息的要求。 个人信息委员会向Meta征收罚款并不是第一次。此前，2022年9月，个人信息委员会对未经同意擅自收集用户其他公司的形态信息并用于量身定做型广告的行为，处以308亿韩元的罚款。之后在去年2月和7月等最近2年间，对Meta下达的罚款规模达到了600亿韩元。

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