担心骚乱，哈里斯官邸和特朗普住宅加设2.5米高的铁栅栏. November. 06, 2024 08:39. by 李清娥记者 clearlee@donga.com. 当地时间5日，随着美国总统选举的现场投票开始，美国全境的紧张感正在上升。因为，在两名候选人展开势均力敌的对决的情况下，出现何人当选的轮廓可能需要不少时间，双方支持者之间也有可能发生冲突。华盛顿白宫和民主党总统候选人、副总统哈里斯的官邸以及共和党总统候选人、前总统特朗普的住宅也加强了警戒。 《华盛顿邮报》4日报道说：“美国特勤局在白宫和附近的哈里斯官邸设置了8英尺（约2.5米）高的铁丝网。”白宫前的拉斐特广场和附近的财政部园区也建起了厚厚的铁栅栏。在2021年遭到因不服特朗普选举落败的共和党极端支持者们闯入、发生“1月6日冲击国会事件”的国会议事堂前，出现了用自行车支架搭建的临时墙壁和警戒线。 被认为是哈里斯观察计票情况的场所、其母校霍华德大学附近的街道也从4日下午开始禁止通行。华盛顿当局人士表示：“已经动员了警察直升机和无人机来监视华盛顿市中心的情况，还计划追加部署警力。” 今年两次遭遇暗杀企图的特朗普也加强了警备。据悉，特朗普观看计票的佛罗里达州海湖庄园的住宅和计划于5日下午举行活动的住宅附近的会议中心将部置与白宫相似水平的保安装置。 市民们也在自行准备应对骚乱事态。白宫附近部分建筑物的主人和个体户竖起了大型遮挡墙，用木板堵住窗户，以应对火灾危险。一名居民说：“暴动固然可怕，但更怕趁警察监视白宫之机发生掠夺性犯罪。”据《华盛顿邮报》报道，有些建筑物要求在选举期间进行24小时特别私人警备。

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