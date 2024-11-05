今年前九月平均每天查获两起毒品走私案，同比增加24%，达623件. November. 05, 2024 08:14. by 世宗=郑顺九记者 soon9@donga.com. 据调查，今年前9个月被揭发的毒品走私件数平均每天达2件，比一年前增加了20%以上。在走私过程中被揭发的大麻重量比前一年有所减少，而冰毒和可卡因却有所增加。 关税厅4日表示，今年1~9月边境阶段共查获毒品623件，重达574公斤。也就是说，平均每天查获2.3起、2.1公斤毒品。574公斤相当于1900万人可以同时服药的规模。与去年同期相比，毒品揭发件数增加了24%，重量增加了16%。毒品揭发件数和重量每年都在增加。特别是毒品检举重量是2020年1~9月（134公斤）的4倍多。 关税厅相关人士表示：“今年毒品揭发件数增加，通过旅行者、国际邮寄的方式携带含有毒品成分的医药品、大麻制品等10克以下的少量毒品入境，检举情况增加”，“检举重量增加是因为随着少量毒品运入件数的增加，毒品组织以流通为目的试图进行的大量走私也同时增加。”大范围打击毒品走私10公斤以上案件达15起、272公斤。与前一年相比，件数和重量分别剧增了200%和330%。 今年1~9月被揭发的毒品中冰毒最多，达122件，体重338公斤。可卡因（6件•62公斤）、大麻（172件•46公斤）等紧随其后。按重量计算，冰毒和可卡因分别比一年前增加了38%和919%，大麻则减少了62%。据分析，由于冰毒在国内有固定需求，而且韩国的市场价格比其他国家高，因此走私企图不断。据联合国毒品犯罪事务所（UNODC）透露，在韩国，1克冰毒的价格为450美元（2022年），比美国（44美元）和泰国（13美元）要贵得多。大麻走私件数虽然增加了，但是随着超过1公斤的大宗走私案件减少，揭发重量减少了。 从走私途径来看，快递货物最多，达272公斤，其后依次为国际邮递（145公斤）、旅行者（95公斤）等。

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