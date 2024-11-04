在野党举行“烛光革命弹劾”集会……韩东勋：“尹总统应发表施政演讲”. November. 04, 2024 07:58. by 安圭英记者、李承宇记者 kyu0@donga.com、 suwoong2@donga.com. 共同民主党代表李在明2日在首尔站附近举行“谴责金建希尹锡悦干预国政及敦促特别检察官的国民行动日”集会，并表示：“让我们亲手审判不义的反国民权力。”共同民主党领导层在该党推算为30万人（警方推算为2万人）的集会上提及“弹劾”和“下台”等，展开了全面攻势。共同民主党还针对尹锡悦总统不参加4日预算案施政演讲的可能性，计划展开旨在让政权下台的全国舆论战。据悉，尹锡悦和明太均（音）的通话录音曝光后，连续三天没有做出公开反应的国民力量党代表韩东勋也向总统室要求，“尹总统应该亲自出席预算案发表施政演说”。 李在明在场外集会演说中使用“2016年烛光革命”“审判”等表述，提出了事实上的政权下台论。李在明说：“不是国民选出的总统，而是没有责任的人掌握着国政，无常识、无知、咒术正在动摇国政。”特别是，李在明多次提到2016年烛光集会，并特别强调：“从1960年的4·19革命、1980年的5·18民众抗争、1987年的6月抗争、到2016年的烛光革命，每个历史的转折点都站起来行动的是国民。虽然烛光驱走的黑暗变成了更大、更黑的黑暗回到我们面前，但我们要再次证明，黑暗无法战胜光明。”该党领导层也纷纷发表强硬言论称：“无论是特检还是弹劾或者修宪，都将直到迎来大韩之春”（首席最高委员金民锡）和“为让尹锡悦政权坠落和沉没而努力吧”（最高委员金秉柱）。 据悉，韩东勋3日向总统室要求，为了平息事态，有必要进行水下说明和革新。据悉，特别是就尹锡悦不参加国会发表施政演说的可能性，他敦促说：“施政演说不是因为与在野党的关系，而是与国民的承诺。必须重新考虑（不参加的计划）。”截止到当天，韩东勋还没有公开表明立场，而是听取了四选以上重要议员的意见。亲韩东勋派核心相关人士就韩东勋保持沉默一事解释说：“这是为了总统室主动说明并给予革新机会。” 另一方面，国民力量党前议员金映宣当天到昌原地方检察厅报到。他表示：“（代价性）公推嫌疑与我毫无关系。”

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