蹩脚的官治行政只会造成混乱，要出台考虑实际需要的政策. November. 02, 2024 07:20. . “国土交通部的公务员们好像没有买房的经验。” 上个月，关于平民用政策贷款垫脚石贷款出现混乱后，银行圈的一位相关人士表示。政策贷款限额减少，几天后又返还，预计此后首都圈将再次减少的此次混乱很大程度上是政府自找的。 首先，缺乏对实际需求者的考虑。想要购买自己房子的人为了衡量可用资金，先了解贷款。但是上个月14日，KB国民银行的垫脚石贷款限额突然从2.5亿韩元减少了20%以上。随着将房主给承租人的最优先偿还金排除在贷款之外的“房抵扣”生效，以首尔为基准的贷款额减少了5500万韩元。5大商业银行中的其余4家也将从21日开始适用。像这样贷款限额大幅减少的变化在没有事先发表或介绍的情况下突然引入是非常罕见的。 此后，表现出了摇摆不定的态度。贷款限额减少的事实被传开后，实际需求者表示反对，国土部下属机关住宅城市保证公社（HUG）17日向国民银行要求将贷款减少实行日期推迟到21日，18日向5大银行全体要求将21日的实行计划本身延期。原以为会因为一次混乱而结束，但23日又改变了方向。国土交通部23日表示：“克制过度的贷款惯例或对住宅城市基金的健全性造成负担的贷款是必要的，也是最起码的措施。”银行和实际需求者不知道该配合哪个节拍。 国土部曾向市场发出过引起误解的信号。国土部长官朴庠禹在9月9日的记者招待会上表示：“通过政策贷款可以购买的房子在人气地区并不多，因此很难认为政策资金是房价上涨的直接原因”，“尽量不要触动政策抵押贷款目标。”该发言被理解为政府不会收紧政策贷款。但是据金融圈透露，国土部从9月初开始通过HUG口头要求银行减少垫脚石贷款限度。前后截然不同。 政策贷款和房价上涨真的没有关系吗？不是那样。可以用垫脚石贷款购买的房子的最高价分别是普通贷款5亿韩元、新婚夫妇贷款6亿韩元、新生儿特例贷款9亿韩元。如果获得政策贷款的人在首尔郊区或首都圈购买房子，出售该房子的人必然会加钱换到首尔市中心或购置更大的房子。如果这一过程连锁性地发生，最终会推高人气地区的价格。 今年1~9月执行的垫脚石贷款金额为22.2507万亿韩元。这一数字是2022年（3.7205万亿韩元）的6倍，也已远超去年的规模（13.8834万亿韩元）。适用住宅价格和收入条件等放宽标准的新婚夫妇、生平第一次、新生儿特例贷款额是超过一半的12.035万亿韩元。 国土部表示：“将尽快公布垫脚石贷款的针对性改善方案。”在金融圈，国土部与其轻率地沿袭习以为常的官治行政，不如现在出台考虑到需求者的负责任的政策。

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