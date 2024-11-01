韩国面临“三超危机”，任何人都应不被浪费. November. 01, 2024 07:49. . “从孩子在周岁宴上走路开始，到去学校上学和在职场上班，都会进行各种比较。我们没有信心作为父母去参加这种无限竞争。” “看不到我的孩子能过上比自己更富足的生活的希望，所以决定不生育。” 这是在保健福利部和低生育高龄社会委员会举办的座谈会上，决定结婚但不生孩子的青年一代夫妇说的话。听这些人的话，可以推测出投入了100万亿韩元以上的资金，但生育率却没有提高的原因。无限竞争社会的疲劳感，对比现在更好的世界的悲观展望，并不是单纯的多放钱就能解决的问题。这些都是需要更根本的社会结构改革的困难课题。韩国保健社会研究院研究委员李尚林（音）建议道：“青年们之所以成为非婚主义者和丁克族，很大程度上是因为外汇危机以后韩国国内弥漫的‘竞争’和‘家庭失去效用’等社会氛围”，“在给予政策支援的同时，还应该支援市民社会的人口讨论，让他们感受到家庭的必要性。” 不久前参加由韩国经济人协会主办的“国内外学者眼中的低出生率•高龄化的影响和解决方法”研讨会的专家们也指出，要想解决人口减少问题，必须转变全新的政策想象力和认识。中国香港科学技术大学教授斯图尔特•吉特尔•巴斯滕强调说：“韩国的低出生率不是单纯需要立即解决的‘问题’，而是让人认识到这是宣告整个社会系统失败的‘征兆’”，“最终我们需要深思熟虑和反省未来我们想要什么样的社会。” 在决定不生孩子的这些人中，有一部分人表示，“在这个世界上，让我一个人辛苦就足够了。不能让我的孩子也变得不幸，所以决定不生孩子。”赌上灵魂的入学考试竞争、全世界最高的自杀率等对低出生率也产生了很大的影响。 韩国去年是合计出生率为0.72的超低出生率国家，同时从明年开始，65岁以上的老人将超过全体人口的20%，进入超高龄社会。低生育高龄社会委员会副委员长周亨焕表示：“韩国面临着超低出生率、超高龄社会、超人口悬崖的‘三超危机’。” 我们应该如何度过眼前的三超危机呢？参加韩经协研讨会的国内外学者一致认为，要想应对人口减少、收缩、老化常态化的社会，必须从根本上改变整个社会的模式，打造“任何人都不被浪费（NOW•No One is Wasted）”的社会。也就是说，个人不是社会的附属品，而是应该完全受到尊重，在包容的氛围中梦想更好的明天。 政府正在推进的劳动、教育、年金等结构改革和地方均衡发展可以成为应对人口危机的解决方法。希望这些改革能够更快地推进，不要有人因担心孩子的未来而犹豫生育。

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