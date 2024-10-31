韩江亲自感受雪在皮肤上融化的过程，以写下“冰冷”的感觉. October. 31, 2024 08:07. by 金素敏记者 somin@donga.com. 小说家韩江（54岁）获得诺贝尔文学奖的消息传开已经过了半个多月。在17日举行的Pony Chung颁奖典礼结束后，韩江一直克制公开活动，目前正在集中精力写新作品。目标是明年上半年出版。曾表示“最喜欢的是在心里滚动想写的小说的时间”的她再次度过了最喜欢的时间。 写小说的韩江的“真正的生活”会是什么样子呢？之前与韩江一起工作的编辑们通过韩江过去的发言进行了重新整理。 ●极度的体验型写作 韩江的文章中突出的是仿佛实际经历的生动描写。在《不做告别》（文学村出版社）中，利用视觉、听觉和触觉来描写雪。作家在2021年出版当时在读书会上表示：“每当下雪的时候，都会出去抓雪，直到融化为止，感受到了会变得多么冰冷”，“下雪的时候，会乘坐出租车去最近的山，像疯子一样去登山路外面徘徊。” 在刮风的子夜，我走在河边，记得雪在皮肤上融化的感觉。那段记忆通过作品中的下列句子重新浮现出来。“像湿线头一样粘在前挡风玻璃上的雪花们”、“越接近尾声，就越像寂静的音乐的终止符一样，就像想要搭在某人的肩膀上，却小心翼翼地放下的指尖一样。” 韩江为了完全投入作品中的情况，还主动做出“独特”的行动。孤零零的房子停电时，为了看蜡烛有多亮，还遮挡了锅炉、传感器等，甚至拔掉了冰箱的插头。为了了解坑内的感觉，还曾斜躺在桌子下面。 如果无法亲身经历，就去“学习”。在写讲述5•18光州民主化运动的《少年来了》（创批社）时，她说：“我读完了有900份证言的口述集。”韩江在2020年亚洲文学庆典上表示：“读完后，画出了很大的图画，以记述发生了什么事。读完口述资料后，以阅读详细分析事件的书的方式，螺旋式地阅读了资料。” ●亲自下场宣传书籍 虽然韩江平时说话轻声细语，但也有她的声音变大的瞬间。出版《少年来了》后进行了20多次大众演讲，亲自“促销”。她还表示：“一心想一定要宣传这部小说。”对于作家来说，这部作品无疑是非常热爱的一部作品。 韩江还亲自参与了有声读物的录音。但据说在录制第一章时，才知道自己做出了错误的选择。因为一直流泪，无法继续下去。剩下的部分由声优录音，韩江只录了结尾部分。 ●“请不要修整我的白发” 收集代表作，去年出版的特别版《The Essential》（文学村）的封面上印有韩江的脸庞。韩江嘱咐摄影家不要进行去除皱纹或去除白发的修图。想原原本本地展现出来。 作品中的人物就像作家的分身一样。《不做告别》中的主人公是小说家。以无法进食，无法入睡，被噩梦折磨的样子登场。平时韩江也会这么不稳定吗？韩江这样说道。“虽然会把自己分开给人物们，但希望大家不要认为那是100%的我。”

한국어