BLACKPINK ROSÉ新歌《APT.》,登上美国公告牌“Hot 100”排行榜第8位. October. 30, 2024 07:40. by 李浩载记者 hoho@donga.com. 女子组合BLACKPINK成员ROSÉ(朴彩英)与流行歌手布鲁诺•马尔斯一起演唱的《APT.》29日(当地时间)在美国公告牌主单曲排行榜“Hot 100”上排名第8位。这是历代韩国女歌手中的最高排名记录。《APT.》是ROSÉ12月发表的Solo正规1辑《Rosie》的先公开曲,自本月18日公开后仅11天就创下了这样的纪录。 到目前为止,K-POP女艺人在“Hot 100”中达成的最高排名是BLACKPINK在2020年与美国歌手塞琳娜戈麦斯一起演唱的《冰激凌》,排在第13位。如果限定于K-POP女独唱歌手的话,去年BLACKPINK成员Jennie与加拿大创作歌手The Weekend、美国歌手Lily-Rose Depp合作的《One Of The Girls》排名第51位。ROSÉ是继防弹少年团•智旻•柾国(第1位)、PSY(第2位)之后,在K-POP歌手中进入“Hot 100”前10名的第5位歌手。 ROSÉ当天在自己的社交网络服务(SNS)上写道:“世界上发生了什么事情?疯了吗?”,“非常感谢‘No.1’(ROSÉ粉丝团)和‘Blink’(BLACKPINK粉丝团)的所有人。 这次我的梦想成真了。”布鲁诺•马尔斯也通过SNS祝贺道:“太高兴了,ROSÉ!” 《APT.》在当天发表的公告牌“全球”(美国除外)排行榜上排名第一。也就是说,在美国以外的国家里,人气更高。此前,《APT.》在25日(当地时间)与公告牌一起被称为世界两大流行音乐排行榜的英国官方单曲排行榜“TOP 100”中曾进入过第4位。当天,MV在YouTube上的点击量也达到了1.8亿人次,即将达到2亿人次。在韩国国内,得益于ROSÉ此次歌曲的人气,1982年发行的歌手尹秀一的歌曲《APT.》也跟着大受欢迎。 歌谣界评价说,ROSÉ的《APT.》让人想起了歌手PSY2012年发表的《江南Style》。“APT APT/APT APT”(《APT.》)这一令人上瘾的副歌部分与《Oh Oh Oh Oh,哥哥是江南Style/江南Style》(《江南Style》)巧妙地相似。将英语公寓(Apartment)叫做韩国式公寓(Apatue),这一点也与韩国地名“江南(Gangnam)”加上风格(Style)的“江南Style”相似。音乐评论家朴成瑞(音)表示:“这是一首适合多人一起唱的欢快的歌曲。中毒性强的旋律加上幽默,融入了韩国的‘亚文化’。”

