朝鲜人权问题，也要与总统夫人问题绑在一起吗?. October. 29, 2024 08:23. . 被俄罗斯抓获的《华尔街日报》记者8月获释后再次踏上美国土地的场面令人羡慕不已。这距离记者埃文·格什科维奇在采访过程中因间谍嫌疑被捕入狱已经过去了约500天。因拷问和残酷的环境而臭名昭著的莱波托沃拘留所也是关押以类似理由被捕的韩国传教士白某的地方。 美国为了救助被俄罗斯扣留的本国国民，进行了一年多的缜密幕后外交战。为了确保针对俄罗斯的“交换筹码”，拉拢了欧洲的同盟国作为第三国。特别是德国拘留了普京总统希望遣返的俄罗斯暗杀犯。美国顽强地说服了坚持不能释放在本国土地上杀人的罪犯的德国。拜登总统深夜亲自到机场迎接了这样戏剧性地回来的4名美国人。 看着满面笑容的获释者，我想起了被困在朝鲜的金正旭（音）传教士。自2013年在平壤被捕以来，已经超过了4000天。被判无期劳动教养刑后，连生死都无法确认。我们只是谨慎地预测，朝鲜不会随意对待韩国人。包括金正旭在内，被朝鲜扣押的韩国人共有6人。 朝鲜人权问题不仅仅适用于被带到政治犯收容所接受拷问或处刑、挨饿的朝鲜居民。“朝鲜人权信息中心”等机构将“朝鲜人权”定义为包括朝鲜是加害者或与朝鲜有牵连的人权事件在内的广泛概念。这是牵扯到被朝鲜扣留者、被朝绑架者、国军俘虏等韩国国民的问题。但现实情况是，重视朝鲜人权的尹锡悦政府也没有取得实质性改善。 总统室最近将“朝鲜人权财团”理事的推荐与特别监察官候选人推荐联系起来，似乎也不是什么有诚意的措施。朝野政党把完全无关的两个事件在政治上绑在一起，已经空转了8年。更何况，不是在野党而是执政党的代表出面提议解除联系。龙山之所以将此作为朝鲜人权财团理事问题予以回应，与其说是为了让财团运转，不如说是为了使总统夫人金建希相关疑惑的特别监察官的选拔变得困难。 外交部下属的“朝鲜人权国际合作大使”的选任过程也非常嘈杂。有媒体报道称，被称为“金正恩金库看守”的朝鲜劳动党39号室高级官员李正浩的女儿李瑞贤被推荐为单一候选人，引起了“脱北”团体的抗议。他们认为，不能容忍在朝鲜政权中享受特惠、来到韩国后再次申请流亡美国者的子女担任朝鲜人权大使。李瑞贤在金建希访美期间帮忙进行日程的事情也引发了争议。撇开活动数十年的朝鲜人权专家，讨 论30岁出头的“脱北者”作为有力候选人，难怪有人怀疑是不是以“总统夫人人马”为背景。 这些争论最终只会将朝鲜人权问题推入政治斗争的泥潭。以这种方式，不但不能解决，反而会助长韩国内部的矛盾，使至今为止的努力退步。在此期间，出现了朝鲜十多岁学生因观看韩国电视剧而被公开处罚的证言，而且随着向北方天空散发传单的增多，接触这些传单的居民受到管制和迫害的情况也接连不断。现在不是与本来就吵闹的政治焦点问题交织在一起浪费时间的时候。

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