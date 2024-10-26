为了让强制征用后沉入水底的136人安息. October. 26, 2024 07:54. by 东京=常驻记者李相勋 sanghun@donga.com. 日帝强占时期被强制征用的韩国人等183人死于日本山口县海底煤矿长生煤矿，将从本月底开始在该煤矿挖掘遗骸。这是自1942年发生事故后，时隔82年的第一次。 日本市民团体“将长生煤矿淹没事故载入史册的团体”25日表示：“将于26日在山口县宇部市长生煤矿坑口前举行追悼仪式，并举行宣布挖掘开始的集会。”韩日两国牺牲者遗属和佛教界人士、市民团体等将参加此次活动。 长生煤矿是位于山口县宇部市的海底煤矿，日帝强占时期的1920年开工。1942年2月3日，因太平洋战争采煤工作过度进行，海底坑道漏水，发生了水淹事故。136名朝鲜人和47名日本人等183人丧生。 事故发生后，煤矿在还没有找到尸体的情况下被封闭。到目前为止，围绕遇难者善后及事故的真相调查还没有顺利进行。 在现场，只能靠海上看到的换气排水用混凝土结构物推测当时的情况。2004年韩日首脑会谈上，卢武铉总统曾要求日本首相小泉纯一郎查明真相并挖掘遗骸，但日方表示：“淹没位置、深度等不明确，很难进行调查。” 此次发掘将由市民团体方面依靠众筹募集的资金进行。9月起在海边进行地面作业，在地下4米的地方发现了长2.2米、宽1.6米的海底隧道入口。从本月29日开始，潜水队员将进入井下确认情况，正式开始挖掘遗骸。 韩国国会副议长朱豪英在致集会的追悼词中表示：“遇难者遗骸开始出现可以回到家人怀抱的线索。必须查明真相，让遇难者遗骸和灵魂回到祖国的怀抱。”市民团体方面强调：“既然来到了这里，哪怕是一块遗骸，也想把它还给遗属。如果查明遗骸存在，国家（日本）应该负责任地行动。”

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