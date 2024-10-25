美国：“朝鲜将在乌克兰战场上成为靶子”……俄罗斯：“如果韩国向乌克兰提供武器，将严厉应对”. October. 25, 2024 08:24. by 趙은아, 崔智善, 申圭鎭 achim@donga.com,aurinko@donga.com,newjin@donga.com. 在国际社会围绕朝鲜向俄罗斯派兵问题越来越担心的情况下，美国白宫当地时间23日正式确认了朝鲜派兵事实，并警告说，如果朝鲜军人被实际部署在战斗中，将成为乌克兰军队“正当的靶子”。同一天，德国和奥地利还召见朝鲜外交官，批评了朝鲜派兵。 而俄罗斯却对考虑向乌克兰提供杀伤性武器的韩国发出了威胁。据俄罗斯国际文传电讯社等媒体报道，俄外交部发言人玛丽亚·扎哈罗娃23日表示：“韩国不能支援乌克兰……将对所有可能威胁安全的措施进行严厉的应对。”俄罗斯联邦议会下院24日批准了俄罗斯与朝鲜的《全面战略伙伴关系条约》，正式宣布与朝鲜的密切关系。 也有人预测，朝鲜向俄罗斯派兵，将超越韩半岛给国际局势带来相当大的影响。美国外交媒体《外交政策》等预测说，如果韩半岛发生类似情况，与朝鲜签订军事合作的俄罗斯有可能介入。《纽约时报》也认为，作为派兵的回报，朝鲜很有可能从俄罗斯得到洲际弹道导弹和核潜艇等技术支援。 ● 白宫：“朝鲜将成为正合适的靶子” 白宫国家安全事务助理约翰·柯比23日在记者会上表示：“我们认为，本月初至中旬，朝鲜至少向俄罗斯东部派遣了3000名军人。他们从朝鲜元山地区乘船前往俄罗斯符拉迪沃斯托克，前往位于俄罗斯东部的多个俄军训练设施接受训练。” 柯比特别警告说：“结束训练的朝鲜军人有可能转移到俄罗斯西部，与乌克兰军队交战，届时将成为（乌克兰军队的）‘正合适的靶子。乌军将像从俄罗斯军人手里保卫自己一样对待朝鲜军人。” 乌克兰军队今年8月6日起占领了俄罗斯西南部库尔斯克州苏美一带。这是2022年2月乌克兰战争爆发后乌克兰首次占领俄罗斯本土。分析认为，柯比的话是指，如果朝鲜军人部署到该地区帮助俄罗斯军队，也将受到乌军的攻击。 对于朝鲜通过派兵获得的代价，柯比回答说：“目前还不太清楚。”但他同时表示：“俄罗斯和朝鲜展现了史无前例的直接军事合作。这不仅对欧洲，对印度太平洋的安全也会产生影响。” 同一天，德国外交部也在社交媒体X上公开了召见朝鲜驻德国大使馆临时代办的事实，并指出：“朝鲜如果用兵力支援俄罗斯的侵略战争，将严重违反国际法。”奥地利外交部也表示：“对朝鲜武器和兵力出现在俄罗斯的报道表示深切忧虑，召见了朝鲜大使。” ● “担心乌克兰战争变成韩朝代理战争” 有人预测说，如果韩国增加对乌克兰的支援，可能会出现韩朝代理战争的局面。《外交政策》报道说，韩国政府针对朝鲜的所作所为，正在考虑向乌克兰支援杀伤性武器，并派遣翻译人员，以便乌克兰军队审问朝鲜俘虏。该媒体分析称，“韩国提出将对乌克兰的非杀伤性军需物资支援转换为武器支援的方案，这意味着战争将扩大到地球的另一边……可能会把在乌克兰库尔斯克的战争变成韩国的代理战”。 也有很多人预测，通过朝鲜派兵，俄罗斯将加强对朝鲜的支援。《纽约时报》分析说，朝鲜国务委员长金正恩可以从俄罗斯获得洲际导弹和核潜艇技术，俄罗斯总统普京可以对阶段性地允许乌克兰发射本国导弹的美国政府进行威胁和警告。 美国安保智库斯汀森中心的朝鲜问题专家瑞秋·李首席研究员表示，“朝鲜将更多地依靠俄罗斯”，并预测如果韩半岛发生紧急情况，俄罗斯的存在感将会得到加强。 此外，还有人呼吁美国针对朝俄合作采取军事行动。美国众议院情报委员会主席、共和党籍议员迈克·特纳23日在声明中表示：“如果朝鲜兵力入侵乌克兰领土，美国应该认真考虑对朝鲜军队采取直接军事行动。”

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