朝鲜飘放“传单气球”谴责尹锡悦夫妇……龙山办公楼也有落下. October. 25, 2024 08:07. by 孙孝周记者、申圭镇记者 hjson@donga.com、newjin@donga.com. 经确认，朝鲜24日凌晨第30次向韩国飘放“垃圾气球”，散发了大量谴责尹锡悦总统和总统夫人金建希的传单。这是朝鲜自今年5月首次飘放“垃圾气球”以来首次散发传单。特别是，部分气球飞到了龙山总统室上空，传单还落到了总统室。 综合《东亚日报》的采访，朝鲜当天凌晨2点半前后飘放的部分垃圾气球飞到总统室内部及总统室附近地区后爆裂。气球爆裂后掉落的大部分物品都是包含谴责尹锡悦夫妇内容的手掌大小的传单。 当天在总统室附近的胡同和道路等各处发现了传单。传单主要包含声称金建希佩戴昂贵金属饰物或嘲弄尹锡悦判断力等低水平的指责语句和照片。其中还包括“韩国是因低工资、失业而生活困难的地方，国民移民吧”等贬低韩国社会的内容。 据悉，谴责总统夫妇的传单准确地落在总统室附近，是因为朝鲜最近开始在气球上安装了卫星位置信息系统（GPS）装置。也有分析认为，随着散发垃圾气球的经验积累，坠落准确度比初期有所提高。 韩国军方分析认为，朝鲜在飘放的气球上悬挂猛烈抨击尹锡悦夫妇的传单，是因为韩国国家情报院等韩国情报部门在世界上率先确认并宣布朝鲜向俄罗斯派遣大规模兵力的事实，朝鲜对此表示不满。平壤上空出现无人机事件也可能是散发传单的背景。虽然朝鲜主张该无人机是韩国派遣，但韩国军方等认为这很有可能是朝鲜自导自演。韩国军联合参谋本部当天表示：“朝鲜应立即停止散发这种粗糙传单的行为。再次警告，由此产生的一切责任在于朝鲜。” 在这种情况下，战后被朝绑架者家属联合会表示，将于下周在京畿道坡州市公开散发敦促送还被绑架者的对朝传单，因此，韩朝之间的传单散发战可能会持续一段时间。该联合会理事长崔成龙（音）当天在京畿道水原市道厅前举行的记者会上表示：“将散发10万张对朝传单。不管用什么方法，都会让其坠落在平壤市内。我们的宗旨是朝鲜就离散家属等问题进行对话、停止发送垃圾气球等行为。”

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