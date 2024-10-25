专栏：时隔4年再次上演的“缺少西红柿的汉堡”带来的警告. October. 25, 2024 08:09. . 汉堡中一个西红柿的“价格”是多少呢？最近说像一杯咖啡也没有问题。从上周开始，韩国麦当劳从部分卖场的汉堡中取出了西红柿。取而代之的是免费咖啡优惠券。也就是说，一块西红柿和一杯咖啡的价值变得相同。实际上，西红柿价格居高不下。一公斤西红柿的零售价格最近一直维持在1.3万韩元左右。与上月初相比，价格翻了近一番。 西红柿从汉堡中消失是因为气候异常。韩国麦当劳解释理由说：“今年夏天持续的高温天气导致西红柿生长不足，供应面临很多困难。”西红柿生长良好的极限栽培温度为30度。据农村振兴厅透露，如果白天温度维持在35度以上，西红柿的果实将减少四分之一左右。西红柿的主要产地全北长水郡在今年8月一个月内，除了三天之外，白天最高气温都超过了30度。 品尝“缺少西红柿的汉堡”并不是第一次。4年前，麦当劳、汉堡王、乐天利等企业也是没放西红柿，取而代之的是多放生菜等蔬菜或降低价格出售。当时乐天利说一块西红柿的价格平均为300韩元，从汉堡的价格中扣除。当时也是因为气候异常。2020年，梅雨持续54天（中部地区标准）。这是有史以来最长的一次。再加上台风，西红柿收成不好，价格也像现在一样暴涨。 时隔4年再次上演的“缺少西红柿的汉堡”，再次证明了“异常气候的影响不会停留在一次性”的担忧并非杞人忧天。今年年初发生的“金苹果大乱”也是因为气候异常导致歉收。但是随着异常气候的频繁发生，国内苹果种植地本身也在持续北上。目前，苹果主产区庆北地区春季异常高温、夏季酷暑和暴雨的影响频繁发生，因此政府干脆决定将更加凉爽的江原道建设成未来苹果主产区。 异常气候改变农作物生产模式的情景已经出现在世界各地。在60年前还是最适合种植橄榄的意大利西西里，如今种植橄榄变得越来越困难。这是因为年平均气温在上升，降雨量在减少。收获季节气温接近40度，农民们为此还引进了特殊的冷却机械。在被认为难以耕作的美国阿拉斯加，随着“不结冰的夏天”的延长，农场数量比20年前增加了约一倍。 但是，韩国的气候异常似乎只是罕见的事情，并没有什么变化。去年，政府花额外的钱购买剩余的大米，并根据世界贸易组织（WTO）协定，每年义务性进口的大米以低价转卖，花费的费用就超过了1.7万亿韩元。这是自2005年引入公共储备制度以来的最大值。相反，为了支援气候变化应对政策和事业而设立的专门机关“农食品气候变化应对中心”，从建设事业的第一年开始就被推迟了。去年制定的21亿韩元预算还未用完，84%的预算就结转到今年。成为“正常气候”的异常气候会对食物产生很大的影响。如果不按照气候变化的速度及时行动，等待我们的就是告别更多熟悉的味道。

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