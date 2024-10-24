“在DDP屋顶上享受首尔的风采吧”. October. 24, 2024 08:21. by 李素贞记者 sojee@donga.com. 在首尔中区东大门设计广场（DDP）的屋顶上散步的“屋顶之旅（Rooftop Tour）”将从25日开始到下月17日进行试运营。这是首尔市和首尔设计财团为迎接DDP开馆10周年而运营的项目。 据首尔市透露，此次屋顶之旅是在30多分钟内走DDP屋顶部分共280米区间的方式。今年试运营后，明年将实现路线多样化，以春季（5月）、秋季（9~10月）DDP正式内容收费运营。屋顶之旅游从周五开始到周日，每天进行两次，分别是下午1点半和3点半。参与对象为18~70岁的成年人，考虑到安全，每次参与人数限定为10人。 站在屋顶上，首尔市内的风景尽收眼底。首尔设计财团相关人士解释说：“在这里可以看到兴仁之门和汉阳都城，还有南山塔混合在一起的城市风景”，“在这里游览首尔的日常空间将成为一大看点。” 试运营前的23日，首尔市市长吴世勋亲自登上DDP屋顶，检查了现场。吴市长表示：“为了让首尔市民在这个建筑物上感受到美丽的首尔面貌，想给予的愿望才得以实现”，“希望大家在今年累计有1亿人次访问的这个地方享受首尔的乐趣。”屋顶之旅是着眼于去年吴市长提出的“即使是DDP屋顶也要让给市民”的想法。其宗旨是，为了让更多的市民充分享受DDP，运营常设化旅游。 试运营期间，参与旅游的人约有220名。其中120多名将邀请事先发送故事被选定的市民和巴黎奥运会及全国体育大会首尔市选手团、设计师及东大门地区的商人等进行。其余100人按先后顺序接受报名。希望参加DDP屋顶之旅的18岁以上70岁以下市民（包括外国人）从24日上午10时开始，在DDP网站（ddp.or.kr ）确认详细内容后，按照自己希望的日期申请即可。

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