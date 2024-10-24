詹姆斯父子常规赛首次同时登场，创NBA历史. October. 24, 2024 08:22. by 任寶美 bom@donga.com. “感受一下赛场的激烈程度。不要害怕失误，要有自信。” “国王”勒布朗•詹姆斯（40岁•洛杉矶湖人队）在23日与明尼苏达森林狼队的2024~2025赛季美国职业篮球（NBA）主场揭幕战前夕，对长子布朗尼•詹姆斯（20岁）做出了上述表示。布朗尼是在6月举行的NBA选秀大会上，以第2轮第55顺位被指名加入湖人队的新人球员。 詹姆斯父子在当天的比赛第二节2分41秒的时间里一起站在球场上，创下了NBA历史上首次“父子同时登场”的记录。首发出场的父亲当天上场34分39秒，得到16分、5个篮板球、4次助攻，在第2节还剩4分钟时，儿子替补上场，共上场2分41秒，得到1个篮板球。他分别尝试了一次2分球和3分球投篮，但均以失败告终。 坐在替补席上的勒布朗和布罗尼在第二节还剩4分钟时一起进入球场，来到湖人主场Crypto.com球馆（即斯台普斯）的球迷们用呐喊声和掌声祝贺了历史性的“父子同时登场”。在球场上一起打球期间，父亲还给想要防守带球的儿子的对方球员上了掩护，妨碍了行进路线。这时观众席上爆发出欢呼声。曾一起效力于美国职业棒球大联盟（MLB）西雅图水手队的老肯•格里菲（74岁）、小肯•格里菲（55岁）父子当天一同来到赛场，祝贺詹姆斯父子同时登场。他们是MLB中第一对在同队一起效力的父子。格里菲父子在比赛前还与詹姆斯父子合影留念。 赛后与父亲并排接受采访的布朗尼在被问及比赛中印象最深刻的瞬间时，回答说：“第一次和父亲一起登场比赛的时候。这是绝对无法忘记的瞬间。”勒布朗说：“能够依然作为球员和儿子一起上场打比赛是我人生中收到的最大的礼物”，“布朗尼为了去自己想要的地方，每天都会进步。他能够站在这里，我感到很自豪。”当天，湖人以110比103击败明尼苏达森林狼队，取得了主场揭幕战的胜利。 另外，卫冕冠军波士顿凯尔特人队当天以132比109完胜纽约队。凯尔特人队在单场比赛中投进29个三分球，追平了NBA历史最高纪录。

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