医学会-医学院研究生院协会率先参与朝野医政协商机制. October. 23, 2024 08:42. by 朴成敏记者、金成模记者 min@donga.com、mo@donga.com. 韩国医学界代表学术团体——大韩医学会和医科大学（医学院）院长团体“韩国医学院·医学专门研究生院协会”22日决定，为讨论参与医学院扩招等问题，将参加国民力量党代表韩东勋提议的朝野医政协商机制。他们原先表示，如果政府不调整明年度的医学院招生名额，就不会参与协商机制，现在立场后退了一步。有人期待，他们的参与将为解决医疗空白找到线索，但也有担心，可以会止步于“空手而归的会面”。 大韩医学会和医学院研究生院协会当天发表共同声明表示：“不能眼睁睁看着医疗人才培养系统瘫痪、医疗系统崩溃，以旨在实现医疗正常化的百尺竿头的迫切心情，参与朝野政党医政协商机制。” 不过，似乎是意识到医疗界内部的批评，两个团体表示，“明确反对政府单方面推进政策。但是，无法眼睁睁看着大韩民国的医疗因为错误决策而崩溃。”另外，作为协商机制讨论的议题，两团体提出△各大学自主批准医学院学生休学申请△讨论2025年、2026年医学院招生名额△确保韩国医学教育评价院的独立性等。这意味着，要把医疗界一直以来要求的主要事项放在对话桌上，最大限度地反映自己的立场。但是，医疗界强硬派表示：“没有承诺重新讨论明年度的扩招就参与协商机制，这会被政府用来积攒名分。”全国医学院教授紧急对策委员会和大韩医师协会则表示“不会参加”。 韩东勋当天表示：“深深感谢医疗界的决断。期待这能成为解决长久以来给国民带来不便的医疗状况的起点。”国民力量党和大韩医学会、医学院医学专门研究生院的目标是在下周成立“朝野医政协商机制”。他们的计划是，先启动协商机制，再最大限度地说服医协等其他医生团体，最大程度地扩大协商机制的构成。国民力量党首席发言人韩智雅表示：“经过长时间的交流，主要核心团体们表明了参与意向，协商机制已经加速。我们计划先启动协商机制，再扩大到医协等其他团体。”

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