“女子高尔夫前世界排名第一的高真荣将回归”. October. 23, 2024 08:43. by 金正勋记者 hun@donga.com. “高真荣回来了。” 从24日开始在马来西亚吉隆坡高尔夫与乡村俱乐部（72杆）举行的为期4天的美国女子职业高尔夫（LPGA）巡回赛马来亚银行锦标赛即将开幕之际，LPGA巡回赛事务局使用了这样的表述。事务局上传了题为《关于马来亚银行锦标赛需要了解的5件事》的文章，第四条关注了高真荣的回归。 事务局表示：“最近因肩部受伤而陷入困境的女子高尔夫前世界排名第一的高真荣将再次参加此次比赛”，“这是自9月结束的FM全球锦标赛后，高真荣时隔约2个月再次参赛，她将向本赛季首场胜利发起挑战。”LPGA巡回赛从13日结束的别克LPGA上海站开始，正在进行为期4周的“亚洲挥杆”。 世界排名第6位的高真荣在FM全球锦标赛上与柳鲑澜（23岁）经过延长赛的较量，拱手让出冠军奖杯后，一直集中于肩膀治疗。2018年出道巡回赛的高真荣每年都会获得1场以上的圣礼，但本赛季至今她还没有获得过冠军。高真荣的上一次冠军是去年5月的奠基人杯大会。事务局分析说：“高真荣在最近参加的6场比赛中4次进入‘前10名’，最近几个月表现出了光彩照人的面貌。” 包括高真荣、柳鲑澜在内的10名韩国选手将参加此次大赛。特别是在CME积分排名第3位、年度选手积分排名第4位、奖金排名第5位等本赛季主要记录中，韩国选手中排名最高的柳鲑澜将向本赛季第2个冠军发起挑战。另外，在20日在韩国结束的宝马锦标赛上获得韩国选手最好成绩并列第4位的成宥真（24岁）和崔慧珍（25岁）也将挑战冠军。

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