众多读者在“韩江横幅”前自拍，“K文学”成为德国国际图书展主人公. October. 22, 2024 08:16. by 李浩载记者 hoho@donga.com. 读者们在印有韩江作家脸部照片的大型横幅前自拍。围绕《少年来了》等韩江的主要作品展开了激烈的讨论。很多人争先恐后地要求“如果有像韩江一样的韩国作家，请推荐”。 这好像是在10日诺贝尔文学奖发表后在国内书店出现的情景。但这种“韩江热风”的现场在德国法兰克福。有评价称，来自131个国家的出版社开设展位，20万人以上参观的《2024法兰克福国际图书展》的主人公是引领韩江热潮的韩国文学。 据参加16日至20日（当地时间）举行的法兰克福国际图书展的出版界相关人士透露，对韩江的热潮最热烈的地方是德国出版社奥夫鲍的展位。这里挂着韩江凝视某处的大型横幅。横幅上还附有将于今年12月出版的长篇小说《不做告别》的德语版照片。包括《素食主义者》在内，韩江的5本书摆满了展位的墙壁。特别是周末的19、20日，全世界的读者们不停地访问，阅览了韩江的书。 大韩出版文化协会举办的首尔国际图书展展位上也挂着祝贺韩江获奖消息的横幅。读者们在横幅前留下了认证照。另外，出版社版权负责人也多次访问表示祝贺。据说，对本国文学充满自豪感的日本出版界人士也称赞说：“韩江是值得获得诺贝尔文学奖的作家。”首尔国际图书展策展人石贤惠说：“因为每30分钟就要参加一次会议，所以当时非常忙，没有休息时间”，“特别是亚洲出版界人士每到晚会上都会说‘作为首位获得诺贝尔文学奖的亚洲女性，对此感到非常自豪’，并送上祝贺。” 出版社文学村展位上对韩国文学版权的咨询比往年多3、4倍。特别是，以前亚洲出版社的咨询占多数，但今年英美圈和欧洲出版社的咨询大幅增加。2021年在韩国出版的李熙珠的长篇小说《性少年》（文学村）的版权分别以1亿韩元左右的预付版税条件卖给了美国大型出版社哈珀•科林斯和英国大型出版社Pan Macmillan。Pan Macmillan还要求优先讨论李熙珠下一部作品的海外版权。文学村代表金素英表示：“在60多次会议上，海外出版界人士以祝贺韩江获得诺贝尔文学奖而开始了会议”，“之前在海外所谓的‘治愈小说’很受欢迎，但是今年对纯文学的关注度很高。” 有预测称，以韩江获奖为契机，多样的韩国文学将在海外受到关注。首尔国际图书展代表朱日宇（人名音译上同）预测称：“海外一级代理人已经超越了单纯祝贺的程度，正在研讨要认真进口的韩国文学”，“韩江在历届诺贝尔文学奖获奖作家中年龄偏小，因此对韩国年轻作家的作品的关注度会越来越高。”

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