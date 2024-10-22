辛瓦尔之死带来的未来. October. 22, 2024 08:16. . 辛瓦尔死了。记者几天前重新审视了智异山游击队领导人李铉相的最后一刻。不知为什么，总有一种“辛瓦尔的结局也会变成这样”的感觉，谁知结果真的变成了这样。虽然李铉相的最后一刻还存在很多谜团，但在国军的围剿战中，山中不再安全，他冲破包围网逃离时，偶然与围剿队相遇并被打死。 辛瓦尔也是在司令部组织和警卫队瓦解、安全地带消失后，只带了2名警卫人员，躲避以色列军队。途中好像是与为了积累实战经验而在二线活动的以色列士兵们相遇。 辛瓦尔之死是中断加沙战争的利好因素吗？世界相信或希望成就这一幕，但当事者内塔尼亚胡和哈马斯似乎没有这种想法。伊朗和周边国家的示威群众因为辛瓦尔的死亡，抵抗精神将更加高涨，并高呼，“如果杀死100人，将有1000人加入”。 一半是正确的。作为加沙的政治势力、组织，哈马斯似乎几乎已然瓦解，但无法用力量压制抵抗。对压迫的愤怒会永远再生。生存下来的一部分会变成极端恐怖组织。 但恐怖活动也需要组织和准备。眼下行动力似乎将大幅减弱。以色列似乎也在背后摸索退出战略。虽然伊朗和真主党的应对仍然存在变数，但伊朗也不希望与以色列发生物理冲突，也不希望哈马斯和真主党进一步削弱。需要恢复的时间。真主党是真主党，现在重要的是自己的生存。 问题是以色列的损益计算。以色列已经证明，它对哈马斯和真主党的内部情况了如指掌。他们认为最高分的地方是这里吗？虽然我认为大抵如此，但可能会有另一次愤怒的恐怖袭击拖住它的后腿。

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