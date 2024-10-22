圣水大桥倒塌30年，我们安全了吗？. October. 22, 2024 08:16. . 21日是圣水大桥坍塌事故30周年。1994年当天，圣水大桥北端坍塌，正在过桥的市内公交车和车辆坠落，包括上学路上的8名舞鹤女子高中的学生在内，共有32人失去了生命。竣工不过15年的大桥瞬间倒塌，给人们带来了巨大的冲击。 圣水大桥坍塌的技术原因是承受过重负荷的桥梁积累疲劳，导致裂缝。如果没有在每个施工阶段积累豆腐渣工程，就不会发生这种裂痕。在圣水大桥设计、监理、施工、维护全过程中，不遵守基本的安全麻痹症、为减少施工时间和费用而出现的腐败惯例不断蔓延。与设计图纸不同，建设公司施工不善，负责监理的公务员对此睁一只眼闭一只眼。首尔市虽然察觉到了危险，但疏忽了维护和维修，未能预防崩溃。这是韩国社会的不正之风酿成的惨案。 圣水大桥倒塌30年后，韩国仍被冠以“事故共和国”的污名。最近，每当快要忘记的时候，就会发生大型事故。2022年10月发生了压死159人的梨泰院惨案，6月在京畿道华城市Aricell电池工厂起火，导致23人死亡。建设现场落后的惯例也没有改变。2022年1月，光州正在建设中的高层公寓倒塌，6名工人死亡，2023年4月仁川黔丹新城公寓地下停车场倒塌。这是因为使用了兑水的混凝土或遗漏钢筋等豆腐渣工程设计、监理、施工至今还在重复。 韩国社会虽然经历了圣水大桥倒塌和之后的社会灾难，但只是找到负责人发泄公愤而已，缺乏彻底的反省和防止再次发生的努力。相反，表示“不会吧”，轻视安全的文化一直没改变，甚至让人担心是不是因为频繁的事故而钝化了警惕心。在当天举行的圣水大桥坍塌牺牲者联合慰灵祭上，遗属代表金学允（音）表示：“如果（我们社会）能忠实于基本，就不会发生让怀揣梦想的学生、父母和其他遗属伤心的事情。”安全绝不是理所当然的。忘记“要遵守基本”原则的瞬间，这种事故随时都有可能发生。

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