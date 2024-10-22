“厚度10.6毫米”的Galaxy Z F上市……三星也加入“薄手机的战争”. October. 22, 2024 08:16. by 全南赫记者 forward@donga.com. 三星电子21日推出了历代Galaxy Z F（折叠屏）手机系列中最薄、最轻的智能手机Galaxy Z F特别版”。在折屏智能手机市场上与中国企业展开厚度战争的三星电子将“薄而强的性能”作为竞争力。 Galaxy Z F特别版的最大特点是历代Galaxy Z F系列中最薄的厚度、最轻的重量。折叠时标准厚度为10.6毫米，重量为236克，比前款Galaxy Z F6薄1.5毫米，轻3克。薄而轻，屏幕却变宽了。展开时主屏幕的对角线长度为203.1毫米（8英寸），比前款193.2毫米（7.6英寸）宽了10毫米左右。 三星电子强调，折叠时的盖屏也采用了21:9比率、对角线长度164.8mm（6.5英寸）的显示屏，可以带来与现有直板智能手机一样的可用性和手感。 Galaxy Z F系列还展示了强大的性能。Galaxy Z F特别版首次搭载2亿像素的广角摄像头，与前款Galaxy Z F6的5000万像素广角相机相比，提高至4倍。最近华为公开后成为话题的“双折”智能手机Mate XT的主摄像头也是5000万像素。内存容量为16GB，比前款（12GB）有所增加，预计将提供更加顺畅的使用环境。相当于手机“大脑”的应用程序处理器搭载了与前款相同的Galaxy专用骁龙8第三代。 Galaxy Z F特别版的颜色是黑影，存储容量是512GB的单一款式。产品销售将从25日上午9时起通过三星网站和3家移动通信公司的官方网上商城开始。价格为278.96万韩元，比前款（238.81万韩元）上涨40万韩元左右。三星电子计划到今年底为止，向购买并开通产品的顾客提供Galaxy Ring、Galaxy Watch Ultra、Galaxy Buds3 Pro、Galaxy Tab S10 Ultra产品的优惠券。可以体验并购买产品的快闪店将从25日起在全国15家百货商店运营两周。 通常三星电子的折叠式智能手机在7月至8月通过Galaxy Unpack活动上市。前款Galaxy Z F6也于7月在法国巴黎公开。在短短3个月内，三星电子推出了性能和硬件等比前款有所改善的高端产品。有分析认为，这是考虑到最近与以“薄”和“革新”为先导的中国智能手机的竞争。 据市场调查企业Counterpoint Research透露，三星电子今年第一季度（1月-3月）的全球折叠式手机占有率为23%，将第一的位置拱手让给了华为（35%）。另一中国企业荣耀今年第二季度（4月-6月）在西欧市场超过三星电子，首次占据占有率第一的位置。华为的代表折叠式智能手机Mate X5的折叠厚度为11.1毫米，荣耀的Magic V3的折叠厚度为9.3毫米。小米最近推出的Mix F4”的折叠厚度仅为9.47毫米。

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