朝鲜军队在俄罗斯集结地新建仓库型建筑，“从去年开始施工……似乎在为增派兵力做准备”. October. 22, 2024 08:16. by 巴黎=常驻记者赵恩雅、李基旭记者 achim@donga.com,71wook@donga.com. 据悉，被派遣到俄罗斯的朝鲜军人驻扎在沿海州乌苏里斯克军事基地附近，那里新建了10栋据推测是用于朝鲜军人的大型仓库型建筑物。有分析认为，这些建筑物很有可能是用于朝鲜军人的营帐或保管朝鲜提供的导弹。 美国“自由亚洲电台”此前公开了精密分析韩国国情院公开的卫星照片的结果，并报道说：“朝鲜军特殊部队可能驻扎在乌苏里斯克俄军‘83独立空降旅’基地和哈巴罗夫斯克‘240训练坦克团’基地等地。” 据“自由亚洲电台”委托分析相关照片的美国民间卫星分析家雅各布·博格尔透露，在距离乌苏里斯克83独立空降旅约15公里的地区，最近建成了去年为止看不到的10栋仓库型建筑物。相关建筑物从去年夏天前后开始建造，似乎本月中旬刚刚完工。博格尔表示：“很有可能是为新派遣的朝鲜军队而建的设施。关于这里保管着朝鲜的新炮兵装备或导弹的假设是完全合理的。”据国情院透露，朝鲜从今年8月至今，先后70多次向俄罗斯支援1.3万个以上集装箱分量的炮弹、导弹、反坦克火箭等。 在83独立空降旅练兵场，卫星照片捕捉到了9月17日部分军人似乎正在接受训练的场景。但博格尔向“自由亚洲电台”解释说：“难以断定这是朝鲜军队的活动。”另据了解，被推测为朝鲜军人聚集的哈巴罗夫斯克驻地是俄罗斯军240训练战车团的基地。 此外，有主张称，通过船舶和航空输送到符拉迪沃斯托克（海参崴）的朝鲜军队，其中一部分利用俄罗斯空军飞机转移到了俄罗斯中部地区。社交媒体“电报”的亲俄军账户“Parapax”援引飞机航线追踪网站“Flight Tradar24”报道称：“俄罗斯空军的伊尔-62M RFF7456航班18日上午10时48分左右（韩国时间下午7时48分左右）从平壤附近出发，15时59分左右（韩国时间19日0时59分左右）抵达俄罗斯穆托雷和库姆巴之间。”Parapax以此为根据主张，“这是俄罗斯空军运送的从平壤前往莫斯科的朝鲜军人”。

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