还有两周的美国总统选举，对韩美同盟的改变作好准备了吗？. October. 21, 2024 08:22. . 离美国总统选举还有两周时间。此次美国总统选举是在世界面临转折点的时候进行的。虽然所有人都在关注选举结果，但像过山车一样的选举进程中，胜者还没有明确的轮廓。 民主党总统候选人、副总统哈里斯和共和党总统候选人、前总统特朗普共同担心美国自脱离冷战以来面临最大的挑战。但两人的“两个极端”的解决方法却助长了世界安全和经济的不确定性。 如果说拜登政府上台4年前的最大话题是美中战略竞争，那么对于下届美国政府来说，中国、俄罗斯、朝鲜、伊朗的合作是新话题。民主党和共和党在全党大会上通过的政纲政策，从过去提出的针对中国、俄罗斯、朝鲜、伊朗等四大威胁的目标和公约形式转变为将焦点放在如何应对朝、中、俄、伊朗合作带来的新挑战上的方式。 与谁将成为下一任美国总统无关，韩美同盟也难以避免变化。哈里斯计划通过加强新的同盟体制和军事力量，同时遏制对手。其宗旨是，加快拜登政府的计划，把根据亚洲、欧洲、中东等地缘政治划分而构建的同盟，转变为像韩美日、北约和印度太平洋四国安全合作一样错综复杂的“网格型”安全结构。 特朗普15日在与“芝加哥经济俱乐部”的谈话中表示，“如果我是总统，韩国将支付100亿美元（约合13万亿韩元）的防卫费”，把要求大幅提高防卫费分摊额作为既定事实。韩国提高防卫费分摊额与增加北约成员国增加国防费一起，很有可能成为定义特朗普第二届政府的代表性美国优先主义的目标。 但是，特朗普第二届政府在强调增加防卫费等美国优先主义的同时，为了提高对朝鲜、中国、俄罗斯、伊朗的威慑力，需要引导同盟做出贡献。特别是特朗普每次游说时都会把韩国和德国一起列为“剥削美国的同盟”的代表同盟国，但德国和韩国的情况有所不同。 对于想要通过提前结束乌克兰战争和加沙战争来减轻对欧洲和中东安全的负担、以便集中牵制中国的特朗普来说，驻韩美军是难以轻易触及的存在。每当特朗普在游说中赤裸裸地提出韩国的安保免费搭车论，把韩国作为目标时，特朗普的核心参谋们一致强调，“如果特朗普再次执政，韩美关系将进一步加强”。 华盛顿外交界认为，韩美关系有可能达成大交易。这一构想的内容是，为了避免再次出现特朗普第届政府时在要求增加防卫费的过程中出现驻韩美军撤离等敌前分裂的失误，双方在防卫费分摊额磋商中，把延伸威慑、原子能合作、通商等韩美关系核心悬案都放在一张桌子上进行讨论。虽然是少数意见，但国会对华强硬派部分人士主张，以在韩半岛重新部署战术核武器为杠杆，讨论增加防卫费分摊额。 如果成为现实，有可能成为动摇国家命运的危机，也有可能成为过去无法想象的安保、经济机会。我们准备好了吗？这也许是比谁将成为下一任美国总统更重要的问题。

한국어