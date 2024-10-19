大韩体育会工会：“反对李基兴会长挑战三选”. October. 19, 2024 07:17. by 黃奎引 kini@donga.com. 大韩体育会工会表示反对体育会会长李基兴（69岁•照片）挑战三选（第三次当选）。他们还向上级机关文化体育观光部要求“不要过分介入”。 体育会工会18日通过声明书提高嗓门说：“（体育改革的）开始是引发所有不必要的矛盾的李会长以解铃还须系铃人姿态宣布不参加下届会长选举，有秩序地退位”，“强烈要求李会长不要通过不合理的伎俩挑战连任，而是为真正的体育改革开辟道路。”体育会长基本上只能连任，如果通过体育公正委员会的审查，就可以挑战三选。但是体育公正委的选任权限在会长身上，受到了制度本身不合理的批评。 工会承认，2020年成功连任的李会长将体育会的财政规模从2700亿韩元增加到41000亿韩元等，取得了成果。但工会同时批判道：“与其说这个功绩是李会长一个人完成的，不如说是因为有多名体育人的合作和我们工会成员的献身”，“但是领导的对外地位越高，民主的沟通结构就越消失，包括很难知道公正的选拔程序和作用的特别辅佐官在内的各种秘密人士的影响力就越大。”工会继续指出，“李会长在8日与工会见面时也没有提出具体的展望或政策，尽说些虚头八脑的东西。” 工会对文体部表示：“文体部在2016年强行合并体育会和国民生活体育会后制定的选举制度下当选的人最终是李会长”，“我们承认从参与体育改革的角度出发，与政府部门合作十分有必要。但是，如果文体部利用民粹主义，为打造‘听话’的体育会而滥用权力，将予以抵抗。”

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