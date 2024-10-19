大学接连发生招生管理争议，公正管理入学考试的责任何在. October. 19, 2024 07:17. . “这是没有高考最低标准，100%靠论述考试决定考中与否的高考。延世大学的考试管理监督能力似乎还不如一线的初中和高中。” 在12日进行的延世大学自主招生自然系论述考试中，由于监考官的失误，在考试开始一小时前在特定考场发生提前发放试卷的事情后，有考生向某入学考试社区上传了这样的文字。 监考官后来发现失误，15分钟后急忙收回了试卷，但相关考试室的31名考生在试卷被收回后又进入自习时段，能够使用手机。结果，考试还没开始，就有人向网络社区上传考题相关信息，引起了争议。在当天的考试过程中还发现试题错误，延世大学甚至将考试时间延长了20分钟。这些都体现出，延世大学的高考公正性管理能力与其“名牌私立学校”的名声不符。 后来，延世大学一再表示：“虽然由于一名监考官的失误引发了事件，但学校没有发现破坏考试公正性的行为。不会重新考试。”但是，入学考试业界的反应是，由于监考官的失误，9667名应试生中只有31人提前拿到试卷，仅这一事实就已引发对“公正性”产生疑问。 事件的起因是监考官错误导致的提前发卷，但校方似乎将争议归咎于泄露试题信息的部分考生。延世大学以妨碍公务的嫌疑向警方告发了6名泄露考试信息的考生。这给人的印象是，因管理不善而提供争议借口的延世大学的行动却像是“受害者”。 舆论哗然后，尹锡悦总统也出面要求“彻底追究责任人的责任，采取严正措施，防止事态再次发生”。教育部先是表示，自主招生是大学的自主考试，将在观察大学的措施后再进行应对，后来也不再“袖手旁观”，表示将严格追究相关人员的责任。 在自主招生过程中，还有大学也出现“杂音”。在13日举行的汉城大学ICT设计学院基础设计自主招生实技考试中，因监考官的失误，提示语照片资料在考试开始40分钟后才发放，在12日举行的檀国大学音乐学院自主招生考试中，有一道题在开考50分钟后才发放，引发了争议。汉城大学表示：“在评价受影响考生答案时，将适当体现相关情况”，但能否在维持公平性的同时适当体现情况，还是个疑问。 在韩国社会，最早从幼儿时期开始，就从不同的起跑线向着“高考”这一终点线展开竞争。父母为了让子女考上好大学，会忍受过度的私教育费支出。而且，大学根据高等教育法，有义务公正运营择优录取入学。公平运营大学录取制度是韩国社会之于大学期待的基本责任。 然而，在私教育补习班街的“等级测试”中也不容易发生的业余管理形态，出现在了多个大学的入学考试过程中。这就是各大学不应该急于掩盖错误，而是应该带着沉重的责任感掌握真相，出台能让考生们接受的措施的原因。

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