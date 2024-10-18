大谷轰出三分炮……道奇击败纽约大都会，NLCS2胜1负保持领先. October. 18, 2024 08:03. by 李憲宰 uni@donga.com. 大谷翔平（洛杉矶道奇队）展现了解决师的能力，向世界大赛（总决赛）又迈进了一步。 17日，大谷翔平在与纽约大都会队的美国职业棒球大联盟（MLB）国家联盟冠军赛系列赛（NLCS•7战4胜制）第3场客场比赛中，在第8局上半局击出了以7比0领先的3分炮。道奇队当天以8比0完胜对手，并以2胜1负的战绩领先对手。 作为1号指定击球手出战的大谷翔平在球队4比0领先的第8局上半局，在1人出局1、2垒有人的机会中，将对方右手候补投手泰勒•梅吉尔的外切快速球（时速143公里）卷起，打出了飞出右侧围墙外的飞行距离达125米的本垒打。这是大谷翔平自6日与圣地亚哥教士队的分区系列赛第1场比赛后，时隔7场比赛再次在今年的季后赛上击出本垒打。道奇队主教练大卫•罗伯茨就大谷翔平的3分本垒打表示，“最重要的是大谷积累了一定的自信心。” 在本赛季的秋季棒球（季后赛）比赛中，大谷翔平在此前的打席，在没有跑垒员的情况下，取得了22次有效击球、无安打的成绩。但是在第8局上半局有2名跑垒员的情况下，他以本垒打展现了“解决师”的面貌。大谷翔平的季后赛得分圈击球率达到0.833（6次有效击球、5支安打）。5支安打中有2支是本垒打，共8个打点。 在道奇队的投手土墩，以首发投手沃克•比勒（4局）开始，迈克尔•科佩克（1局）、瑞恩•布雷泽（1局）、布莱克•特雷南（1局）、本•卡斯派勒斯（2局）等5名投手接连投球，以4支安打、13个脱三振、无失分的成绩阻止了大都会队的击球阵容，取得了完封胜利。 两队的第4场比赛将于18日上午9时8分举行。第4场比赛两队的首发投手分别是道奇队的山本由伸、大都会队的何塞•昆塔纳。

한국어