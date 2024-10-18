三星电子开发出具备最高容量和处理速度的“Graphics DRAM”. October. 18, 2024 07:59. by 田南赫记者 forward@donga.com. 三星电子17日表示，开发出了具有业界最高容量和处理速度的图像（Graphics）专用DRAM“24Gb（千兆位）GDDR7”（照片）。GDDR是接受显卡（GPU）的命令，快速处理视频和图像的特色存储器产品。 采用12纳米级工艺的此次新产品与前作“16Gb GDDR7”相比，在容量、性能、电力效率方面都有所提高。容量增加了50%，实现了图像DRAM中业界最高速度40Gbps（每秒千兆）以上的速度。这一速度可以在1秒内处理60部30GB容量的超高清（UHD）电影。引进减少产品内不必要的电力消耗的各种技术，电力效率也改善了30%以上。 就像GPU超越游戏等现有用途，被用作人工智能（AI）加速器一样，处理GPU存储器的GDDR也在AI领域扩大使用范围。为了建立AI模型，在“学习”大规模数据的高性能工作中主要使用高带宽存储器（HBM），但在驱动这样形成的AI的“推论”过程中使用GDDR。 GDDR以相对低廉的价格实现快速和高电力效率，预计在AI时代应用范围将进一步扩大。据市场调查机构Data Intello透露，全球GDDR市场规模将从去年的约58亿美元（约7.93万亿韩元）增加到2032年的约126亿美元（约17.24万亿韩元）。 三星电子计划在年内在主要GPU顾客公司的下一代AI计算系统中验证此次产品，并于明年初实现商用化。三星电子存储器事业部商品企划室副社长裴勇哲（音）表示：“为了适应AI时代的快速增长，将持续推出高容量、高性能产品，引领市场。”

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