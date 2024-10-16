朝鲜在距离军事分界线10米处做秀式炸毁京义线. October. 16, 2024 08:17. by 尹相虎 军事记者、孙孝周记者 ysh1005@donga.com、hjson@donga.com. 朝鲜继日前宣布断绝北南（朝韩）关系并开始“要塞化”后，15日突然在与韩国领土近在咫尺的地方突然炸毁了京义线和东海线南北连接道路的部分区间。此前，自8月切断京义线和东海线铁路两个多月后，公路也遭到破坏，韩朝之间的陆路除板门店共同警备区外完全中断。 朝鲜继2020年炸毁开城工业园区内的南北联络办事处后，时隔4年再次针对韩国进行露骨的“炸毁”挑衅。韩国政府一名消息人士表示：“朝鲜声称‘韩国无人机已渗透到平壤’，使紧张局势骤然升级。朝鲜是在通过此次爆炸威胁，这种威胁不会只是停留在口头上。” 据韩国军方透露，朝鲜在15日上午11时59分和中午12时1分分别炸毁了军事分界线以北京义线和东海线的部分连接道路。军方表示，在军事分界线以北10米处设置大型遮挡板（高6米）起，炸毁了北部60至70米区间的水泥路。这是在大韩民国领土近旁举行的“爆破秀”。韩国军方公开的爆炸视频中捕捉到了数十米高的火焰和残骸冲向空中的样子。 韩国军方相关人士表示：“（从两个地方几乎同时爆炸的情况看），爆炸是中央控制的。在数十个坑中分别埋藏了数十公斤的TNT，连接导火线后一齐进行引爆。” 军方表示，朝鲜在进行爆破作业后，正在动员挖掘机和翻斗车等重型装备，收集混凝土残渣剩土等。 在朝鲜实施爆破之前，韩国军方多次发出警告广播。爆炸发生后，韩国军在附近最前方监视哨所用K6重机枪和K4高速榴弹发射器向军事分界线以南进行了数十发警告射击。 韩国军方一名官员表示：“非军事区内的爆炸行为违反了《停战协定》，爆炸残骸大部分落入韩国一侧。我们出于自卫权做出了应对。”不过据说，在朝鲜实施爆破之前，韩国军将士逃到了安全地区，因此没有造成伤亡。 韩国军方为应对后续挑衅加强了监视和警戒态势，而朝鲜则加大了对韩威胁力度。朝鲜国务委员长金正恩的妹妹、劳动党副部长金与正14日通过官方媒体朝鲜中央通讯社发表的谈话中威胁说：“我们掌握了韩国军部流氓是侵犯朝鲜民主主义人民共和国首都上空的敌对性主权侵害挑衅行为的主犯的明确证据。挑衅者将付出惨痛的代价。”

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