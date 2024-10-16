主张“男女同工同酬”的美国著名女运动家莱德贝特去世. October. 16, 2024 08:16. by 洪禎秀 hong@donga.com. 在美国被称为“男女同工同酬”标志的女性平等运动家莉莉•莱德贝特（86岁）12日（当地时间）因病去世。 1938年出生于美国阿拉巴马州杰克逊维尔的莱德贝特结婚后专注于育儿和家务，41岁时被轮胎制造企业固特异（Goodyear）聘用为管理者。曾是普通公司职员的她，在即将退休的1998年，在邮箱里发现了写有职员工资目录的匿名纸条。当时莱德贝特的月薪为3727美元，但据纸条显示，在同一岗位的14名男性职员的月薪至少比这个多559美元，最多多1509美元。莱德贝特当时回忆说：“感觉到了快要窒息的屈辱。” 第二年，她向阿拉巴马州联邦法院以固特异为对象提起诉讼，要求“返还公司因性别歧视而未得到的工资”。法院判决固特异支付380万美元（约51.6亿韩元）的未支付工资和损害赔偿，但在二审中推翻了该决定，案件被提交到了大法院。2007年，大法院提及之前的判例，表示“应该从第一次领取不平等工资之日起180天内提出请求”，最终支持了固特异。 但是，当时在美国法律界被称为“进步的象征”的前大法官露丝•巴德•金斯伯格提出了强有力的少数意见，开启了新的突破口。她强烈敦促议会立法说：“180天的时间对少数群体来说太短了，太不公平了。” 2009年议会通过了将诉讼期限延长到2年的《莉莉•莱德贝特公平酬劳法》。同年1月29日，刚上任的时任总统奥巴马签署《1号法案》，莱德贝特从此声名大噪。莱德贝特在2008年和2012年登上了民主党全党大会的演讲舞台，她的自传也在国内出版。本月10日，讲述她人生的电影《莉莉》在美国上映。 奥巴马前总统13日在X上追悼故人时表示：“莱德贝特并不是想成为开拓者，只是想以努力工作的代价获得和男人一样的工资。”CNN等指出，以去年为基准，美国正规职女性劳动者的中间收入仅为男性的84%，仍然存在性别工资差距。

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