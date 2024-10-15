25岁-29岁女性认为“应该有子女”的比率从34%提高到48%. October. 15, 2024 08:34. by 朴星民 min@donga.com. 在最近有观察人士认为出生率是不是已触底反弹的情况下，调查结果显示，在二三十岁女性中，有结婚和生育意向的比率有所增加。统计厅上个月公布，今年7月新生儿数为20601名，比去年同期增加7.9%，是17年来的最大增幅。 低生育高龄社会委员会14日表示，委托韩国调查机构从8月31日到9月7日对25岁-49岁的2592名男女进行了调查。结果显示，回答“应该有子女”的25岁-29岁女性占48.1%。在3月29日到4月3日的调查中，上述回答的比率为34.4%，近半年间上升13.7个百分点。30多岁女性回答“应该有子女”的比率也从前期的51.7%增至近期的57.7%，上升6个百分点。全体回答者中回答“应该有子女”的比率也从61.1%增至68.2%。 没有子女的男女中“有生育意向”的回答，从32.6%增至37.7%，增加5.1个百分点。特别是结婚后还没有子女的男女中，生育意向为50.7%，比3、4月份的调查结果提高8.3个百分点。 调查显示，对结婚的积极认识也在扩散。未婚的30多岁女性中回答“有结婚意向”的比率为60%，比3、4月份增加11.6个百分点。全体未婚男女中“有结婚意向”的回答也从61%升至65.4%，上升4.4个百分点。低生育高 龄社会委员会相关人士分析说：“政府6月发表低生育对策、企业扩大生育养育支援等因素起到了作用。” 84.4%的受访者认为，为了克服低出生率，最应该扩大的政策是“激活育儿期灵活工作的使用”，然后分别是“提高儿童医疗服务的使用便利性”（83.0%）、“扩大紧急照顾服务”（81.3%）等。 不过，专家们指出，仅凭此次问卷调查结果，难以确认对生育的认识发生了巨大变化。翰林大学社会福利学系教授石在恩（音）表示：“因为根据回答者的不同，结果也会有所不同，所以观察持续的趋势非常重要。如果想让生育意向延续到实际生育，国家和企业必须营造工作和育儿并行的环境。”

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