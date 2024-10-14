美国曼哈顿运营鱿鱼游戏体验馆，三周的门票销售一空. October. 14, 2024 08:25. by 林雨宣 imsun@donga.com. “为了体验鱿鱼游戏，我足足等了三个月。” 11日（当地时间），记者来到了在美国纽约曼哈顿市中心开业的综合体验空间《鱿鱼游戏：体验（Squid Game：The Experiences）》。“木槿花开了（一二三木头人）”游戏正在这里如火如荼地进行。体验者只要稍微动一下，就会因触动感应器而被淘汰，甚至出现了2米的大型玩偶“英姬”等，原封不动地再现了电视剧中的舞台。除此之外，还可以体验弹珠游戏等从电视剧中获得灵感的5种游戏。 当天成为最终冠军的佛罗里达州迈阿密居民艾德里安满面笑容地表示，“亲自试一试，真的很有趣”，掩饰不住内心的兴奋。他说，为了参加这次活动，他坐了3个小时的飞机来到了纽约，并表示“非常喜欢韩国饮食和文化”。 Netflix（奈飞）在今年12月26日黄东赫导演的电视剧《鱿鱼游戏第二季》公开之前，当天在纽约开始运营体验馆。去年12月在加利福尼亚州洛杉矶首次亮相，此次在纽约和西班牙马德里亮相。之后今年12月在澳大利亚悉尼、明年初在韩国也将与大众见面。 纽约体验馆一天最多可容纳1500人，票价为29至59美元（约4万至8万韩元），三周的门票已全部售罄。为了纪念与女朋友交往3周年而来到体验馆的菲尔说：“玩了一直想玩的韩国游戏，感觉很酷。计划再和朋友们一起来。” Netflix提供如此大型体验空间的事例只有包括《鱿鱼游戏》在内的《怪奇物语》、《柏捷顿家族》、《纸牌屋》等4部最受欢迎的作品。Netflix负责消费者产品的副社长乔希•西蒙赋予意义说：“拥有丰富的故事情节和惊人粉丝群的《鱿鱼游戏》是Netflix历史上拥有最多2.65亿名观众的节目。” 建筑物1楼设有与韩国食品店H超市合作装饰成夜市的韩国零食柜台。为了让还没来得及购买入场券的游客也能体验到韩国文化，敞开了大门。体验空间离纽约韩国城很近，因此结束约1个小时的体验后前往附近韩餐厅的游客也很多。

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