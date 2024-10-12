特斯拉公开没有方向盘和油门踏板的“机器人出租车”. October. 12, 2024 09:32. by 韩在熙记者 hee@donga.com. 特斯拉首席执行官埃隆·马斯克登上了特斯拉的无人（机器人）出租车的“网络驾驶室”。随后，没有方向盘、油门踏板、后视镜的机器人出租车自己跑上了道路。马斯克还双手合在一起，似乎在强调自己没有必要开车。在交叉路口，自行车排成长队经过时，“网络出租车”自行放慢速度，展示了安全性。 马斯克当地时间10日在美国洛杉矶伯班克华纳兄弟电影摄影工作室举行了“我们是机器人”活动，并公开了机器人出租车的网络驾驶室。他说“虽然有些乐观倾向，但到2026年、2027年之前将大量生产网络出租车。在需要监管当局批准的地区，将获得没有（司机）没有监督的行驶许可。” 对于网络出租车的价格，马斯克表示：“将不到3万美元（约4000万韩元）。”也有人解释说，购买网络出租车可以赚取外快。此前，马斯克就网络出租车服务称其为“爱彼迎（宿舍共享服务）和优步（车辆共享服务）的中间”。 无人驾驶技术被评价为是特斯拉的武器，可以甩掉主打低价型产品的中国企业。特斯拉从使用本公司车辆的全世界司机那里收集了大量的无人驾驶信息，正在提高技术。特斯拉似乎为了证明这一点，当天还公开了可以一次性搭载20多人的无人驾驶巴士“机器人大篷车”，展示了技术实力。 不过，仍有人对此持怀疑态度。早在2019年就曾发出过要在第二年（2020年）之前完成机器人出租车的“空头支票”，认为此次也很难在2026年上市。在当天的活动中，没有详细说明适用于网络出租车的技术，这也被认为是对2026年商用化产生怀疑的因素。

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