新晋诺奖得主韩江：“从音乐中获得很多灵感，听着乐童音乐家的歌在出租车上流泪”. October. 12, 2024 09:32. by 金相雲 sukim@donga.com. “说过再见的人/抛弃过一切的人/没有得到安慰的人/你是那样的人/但是生活还得继续 还得继续活下去。” 这是2007年韩江亲自作词作曲并演唱的《就算说了再见》中的一部分歌词。韩江平静地吟唱着，她的声音令人印象深刻。该歌曲收录在韩江当年出版的散文集《轻声吟唱的歌》（BICHE出版社•照片）的附录CD唱片中。韩江在录制脑海中突然浮现的旋律后，在专家的帮助下，经历将旋律转移到乐谱的过程，创作了10首歌曲。类型是大提琴、钢琴等伴奏的流行叙事曲。韩江在2018年的一次朗读会上以开玩笑的口吻对粉丝说：“目前拥有两首新曲。不知道能不能真的发行第二张专辑。” 就像诗加上曲调就会变成歌曲一样，自古以来音乐和文学就密不可分。这是朝鲜时代的诗书画是士大夫的基本品德，也是2016年美国歌手鲍勃•迪伦获得诺贝尔文学奖的重要原因之一。韩江不仅擅长唱歌，还擅长钢琴演奏也是出于同样的原因。据说，小时候一边按着纸键盘一边学习钢琴的韩江最近也经常在家中演奏钢琴。在波兰华沙短暂停留时，她好不容易把钢琴搬到了宿舍所在的2楼。 据说，韩江在执笔时从音乐中获得很多灵感。她在2021年出演《文学村》出版社的油管频道时曾表示，“音乐有一种情绪，这种情绪让我突然意识到‘是啊，我想写这个’。”同时她还介绍了执笔《不做告别》时听到的歌曲。其中一首是乐童音乐家的《就连离别都爱，只是爱你而已》。韩江说：“写完初稿后乘坐出租车，发现这首歌正在播放”，“想着这是知道的歌曲和有名的歌曲，听着听着，最后部分的歌词却有着完全不同的意义，我不由自主地流下了眼泪。”她提到的歌词是“要我如何，如何离开你，在之后一直等待，直到我们那深似海的爱恋全部干涸，或许这就是离别吧”。 《不做告别》是一部通过三位女性的视线讲述济州岛4•3事件的悲剧的作品。据说，为了回想起小说背景的济州，听了赵东益的《卢拉比》。她说：“因为是在济州刮风的时候写的，所以休息的时候播放这张唱片的话，感觉就像去了济州一样。” 金光石的《我的歌》也是扣人心弦的歌曲。韩江说：“特别是进入努力写作的时期。当时谁也不见，也不说话，那段时间感觉自己‘可能会忘记韩语’”，“特别喜欢的句子是‘我喝掉最后一滴水，然后唱歌’和‘不会被灿烂的光芒遮蔽双眼’。”

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