朝鲜实施“要塞化”，宣布与韩国彻底断绝关系. October. 10, 2024 07:30. by 申镇宇记者、孙孝周记者 niceshin@donga.com、hjson@donga.com. 朝鲜9日突然宣布实施“要塞化”工程，永久切断、封锁“南方边境”。朝鲜此前一直采取切断连接南北（朝韩）的道路、铁路等措施，在非军事区内设置隔离墙等断绝措施，此次正式宣布将彻底、永久地断绝南北关系。特别是，朝鲜表示，只向美军方面而不是韩国军方发送了与此次措施相关的电话通知，赤裸裸地表现出了拒绝与韩国对话、只与美国打交道的“通美封南”意图。也有分析认为，这是为了在11月5日美国总统选举结束后，主张有核国家地位，与美国新政府进行承认其为有核国家的谈判。 韩国政府高层消息人士表示：“朝鲜把此次断绝措施的责任转嫁给韩国，因此在非军事区埋设地雷等过程中等，有可能故意引发偶发性冲突。”据悉，韩国军方掌握并密切关注朝鲜准备发射军事侦察卫星的情况。韩国军联合参谋本部当天下午警告说：“朝鲜如果进行挑衅，我军将以坚固的联合防卫态势为基础，不仅严惩挑衅原点，还将压倒性地惩罚支援和指挥势力。” 朝鲜官方媒体朝鲜中央通讯社当天报道说，朝鲜人民军总参谋部（相当于韩国军联合参谋本部）主张：“从9日开始，将完全切断与韩国相连的我方地区的道路和铁路，用坚固的防御筑城物进行要塞化工程。”报道还说：“我军为了防止误会和偶发性冲突，9日9时45分向美军方面发送了电话通知。” 朝鲜特别强调，此次断绝措施是出于对韩国的军事演习及美国展开延伸威慑（核保护伞）战略资产等威胁的“自卫权”。对此，韩国政府一名消息人士表示：“朝鲜想以‘贼喊捉贼’的逻辑，冠冕堂皇地提高挑衅力度，直到美国总统选举结束。”韩国军方认为，朝鲜之所以迅速采取要塞化措施，是因为深刻认识到了朝鲜军内的“脱北”动向。据悉，随着韩方最近全面重启对朝扩音器广播，朝鲜的MZ一代（千年一代和网络一代的合称）军人出现了不少动摇。 朝鲜7日和8日召开最高人民会议，修改了宪法。截至当天，朝鲜没有表明是否删除“和平统一”一词或新设“领土条款”等。

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