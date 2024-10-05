双特检法暂时搁浅……会因“滥发的否决权”而熄灭吗？. October. 05, 2024 07:18. . 尹锡悦总统行使再议要求权（否决权）的《（总统夫人）金建希特检法》和《蔡上等兵特检法》昨天在国会重新表决中被否决。在参加表决的300名议员中，两个特检法均获得194票赞成、104票反对、2票弃权和无效。也就是说，虽然不能断定与实际表决内容相同，但在108名执政党议员中，没有投反对票的脱离票至少有4人。这与今年2月首次对金建希特检法进行重新表决时执政党议员们全部投反对票的情况发生了很大的变化。 对此，执政党内部出现了“这是非常具有威胁性的数字”的反应。如果全体议员参加法案的重新表决，三分之二的200人赞成就可以通过。也就是说，如果共同民主党再次提议表决特检法，执政党内再有4人赞成，即使总统的否决权也不能熄灭。从最近执政圈内部的情况来看，不能排除成为现实的可能性。 对于金建希的民心日益恶化。据悉，检察机关继在收受迪奥包事件中对金建希做出无嫌疑结论后，本月内在操纵德意志汽车股价疑窦上，也倾向于不起诉处理。金建希继接受包庇性调查后又得到免罪符的批判将会更加强烈。 此外，金建希介入议会选举和补缺选举公推的疑惑、干预执政党全党大会的疑惑等如潮水般涌来。与此相关的录音记录和聊天工具对话内容也逐一被公开。在野党计划在7日开始的国政监查中集中提出有关金建希的疑惑。在调查海军陆战队上等兵蔡某殉职事件的外部压力疑窦中，是否有人游说试图通过金建希营救前海军陆战队1师团长林成根（音），也是核心争论焦点之一。 在这种情况下，执政党议员对一再反对《特检法》的负担必然会加重。随着尹总统和韩东勋代表之间的矛盾浮出水面，执政党的团结力也减弱了。当被问到如果特检法再次获得通过该怎么办时，韩东勋表示“不会提前说”，其中包含着无法保证下次会否决的意思。 如果这种危险局面持续下去，国政运营将不可避免地出现混乱，因此政府和执政党应该尽快寻求解决危机的方案。这把钥匙掌握在尹总统和金建希手中。在民心更加疏远之前，尽快对各种疑惑进行充分说明并道歉，是当前的课题。如果一次不能让国民接受，也没有理由不能来两次、三次、更多次。

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