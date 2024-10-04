只有核遏制力吗？还有半导体遏制力. October. 04, 2024 07:57. . 人口只有2300万的小岛台湾曾登上英国经济周刊《经济学家》的封面。2021年5月1日号，题目是《地球上最危险的地方》。 当时正是试图收复台湾的中国威胁增大的时期，也是继新冠疫情之后，全世界面临半导体供需困难的时候。《经济学人》写道：“台湾是半导体产业的心脏。世界上最有价值的芯片制造商台积电（TSMC）制造了84%的最尖端芯片。”文章警告说，如果台湾卷入战争，不仅是该地区，世界经济也会面临危机。 实际上，从成熟工程到当时最先进的5纳米工艺，台积电制造并供应了苹果、高通、英特尔、英伟达、博通等美国主要信息技术企业的大部分半导体。事实上，即使称之为“美国的半导体工厂”也不为过。美国不顾中国接连发出的警告，为维护台湾“独立”积极干预。美国公开了双方联合军演，众议院议长南希·佩洛西等重量级人物也接连访问台湾。 记者在上周出席大韩商工会议所-韩美协会的“韩美产业合作会议”上，听到了意味深长的话。成均馆大学化学工学系教授权锡俊进行主题发言，分析美国总统选举对产业界的影响。他提到：“到2030年，包括台湾在内的东亚地区内，美国对半导体的依赖度将降至一定水平，因此干预台湾问题等地缘政治风险的可能性可能会降低。” 他的话是以拜登政府上台后在美国动工的韩国和台湾的半导体工厂到2030年大部分将进入稳定生产为假设的。美国在半导体供需困难之后，为了将半导体供应网本国化，一直在不断努力。尽管最近经历了英特尔危机和三星、台积电工厂建设的推迟，但美国政府的最终意志不会动摇。 权教授所言虽然针对台湾，但是对于美中战线的另一个最前方韩国来说，也具有同样的启示。韩国已经超越美国的长期军事同盟，成为以尖端战略产业为中心的经济安保同盟。但今后美国国内“美国第一”的舆论将日益高涨，而且相比作为世界警察的领导力，美国更重视“美国第一”。如果美国把本国安危放在首位，无论从地缘政治上还是经济上，对韩国来说都只能是不安因素。 就像台湾作为美国的半导体工厂，在中国威胁下守护着自身一样，韩国的半导体也意味着超越单纯的产业。如果说台湾与韩国有什么不同，那就是台湾当局、议会朝野政党、国民舆论不顾各种政治矛盾，至少在这一问题上团结一致。到2029年为止保障研发费税额减免25%的台湾版芯片法，在朝野政党没有异议的情况下，以超高速通过了议会。在台积电建厂的地区，当局出面新设了发电站和再生水工厂。 就像拥有核武器来抑制对方挑衅的核遏制力一样，随着进入产业关联性越来越密切的时代，尖端产业的抑制力也会越来越大。当韩国半导体成为美国等主要国家不可或缺的存在时，韩国才能在强国之间的紧张之间拥有杠杆。

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