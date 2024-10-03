重回曼城后，京多安献上球队赛季欧冠首胜礼物. October. 03, 2024 07:22. by 姜泓求 windup@donga.com. 重回曼城队（英格兰）的伊尔凯•京多安（34岁）为球队带来了欧洲足球联盟冠军联赛（UCL）赛季首场胜利。2日，曼城在与布拉迪斯拉发（斯洛伐克）的2024~2025赛季欧冠联赛小组赛第2轮客场比赛中以4比0完胜对手。在上个月与国际米兰（意大利）进行的第一场比赛中以0比0握手言和的曼城队在本场比赛中取得了赛季欧冠首胜。 去年转会到巴塞罗那队（西班牙），时隔1年重新回归的京多安成为了制胜一球的主人公。上半场第8分钟，京多安门前一记右脚凌空射门打在对方后卫腿上折射入网，为球队首开纪录。自8月复出后，包括5场英格兰足球超级联赛（EPL）比赛在内，在正式比赛7场比赛之后，他终于取得了本赛季的首粒进球。过去2016~2023年效力曼城7年之久的京多安在2022~2023赛季曾作为队长带领球队获得三冠王（欧冠、英超、英足杯冠军）。当天，在下半场第33分钟球队第一队长凯尔•沃克下场后，君多安戴上了队长袖标，比赛结束后他通过自己的社交媒体留下了“今晚球队的表现非常优秀”的感想。曼城队的招牌前锋埃尔林•哈兰德在下半场第13分钟攻入本队的第3粒进球，成功取得了自己本赛季的第一粒欧冠进球。 京多安的前所属球队巴塞罗那队当天在主场以5比0完胜瑞士青年人队。在第1轮比赛中以1比2负于AS摩纳哥队（法国）的巴塞罗那队也收获了赛季欧冠首场胜利。罗伯特•莱万多夫斯基在上半场第8分钟率先攻入制胜一球，在下半场第6分钟攻入制胜一球，共攻入2球。多特蒙德（德国）以7比1狂胜凯尔特人（苏格兰），取得了小组赛2连胜。

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