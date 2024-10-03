火鸡面等K（韩国）品牌5年间在海外发生87万件伪造. October. 03, 2024 07:22. by 金恩智记者 eunji@donga.com. 随着K（韩国）文化热潮的扩散，韩国产品也在世界范围内大受欢迎。据确认，外国企业销售韩国品牌的伪造商品或在海外擅自申请商标的事例层出不穷。 共同民主党议员金元二2日从专利厅得到的资料显示，专利厅最近5年间对海外主要电子商务平台销售的K品牌伪造商品监测到并切断告示的件数共达87.3754万件。按年度来看，2020年为16.5460万件、2021年为24.7396万件、2022年为25.2544万件、2023年为16.1110万件、2024年（截至6月）为4.7244万件。 例如，一些外国企业通过部分改变韩国食品企业商品包装设计的方式，在线上线下流通模仿韩国企业产品的商品。在国外大受欢迎的三养食品的火鸡面在中国还被揭发了假冒产品。 按平台分类，新加坡的Shopee最多，达51.9048万件（59.4%），越南的Lazada为20.2549万件（23.2%），中国阿里巴巴集团为9.0047万件（10.3%），印度尼西亚的Tokopedia为2.2666万件（2.59%），紧随其后。 从商品种类来看，伪造卡通形象和生活用品的商品最多，达58.6863万件（67.2%）。其次是美容10.4254万件（11.9%）、儿童和幼儿产品10.3677万件（11.8%）、服装4.1987万件（4.8%）。 搭乘韩流便车在海外擅自抢占韩国企业品牌商标的事例也不少。其方式是盗用韩国企业的商标，在当地擅自申请商标后，流通伪造商品。据统计，专利厅最近5年间监测的擅自抢占件数多达2.0891万件。按国家分类，中国最多，达1.0809万件（51.7%），其后依次为印度尼西亚35555件（17%）、泰国2919件（14%）、越南1953件（9.3%）。 金元二指出：“为了保护K品牌商标权和强化竞争力，应该积极制定充分的财政支援和人力补充等应对方案。”

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