尹锡悦与石破茂首次通电话……“改善韩日关系-加强韩美日合作”. October. 03, 2024 07:21. by 东京=常驻记者李相勋 sanghun@donga.com. 尹锡悦总统2日与日本首相石破茂通电话，决定持续推进改善韩日关系和加强韩美日合作。尹锡悦与前一天就任的石破茂首次通话，评价了从前首相岸田文雄开始改善的韩日关系，并表示在韩日邦交正常化60周年之际，要进一步深化两国关系改善势头。 当天举行就任后首次记者招待会的新任日本外相岩屋毅也表示：“韩国和日本保持紧密联系是双方的利益。”前一天就任石破内阁阁僚的岩屋表示，“我确信（韩日的紧密联系）将带来东亚地区的稳定和繁荣”，暗示石破政权也将继续改善日韩关系的意向。 岩屋表示：“我认为尹总统和岸田前首相之间韩日关系已经戏剧性地恢复，应该更加扎实发展。明年是韩日邦交正常化60周年，希望巩固和扩大两国关系。” 岩屋在2018年日本自卫队巡逻机威胁-雷达照射事件当时担任防卫大臣。他表示：“虽然发生了事件，但克服了这些问题，进行了韩日防卫交流与合作。韩美日的联系也是地区和平与稳定所必需的，因此将切实加强。” 对于执政的自民党部分人士指出石破政权内阁成员具有浓厚的亲韩倾向的提问，岩屋反驳称，“是谁说的?”并表示：“如果嫌韩、嫌中，就不会实现日本外交。解决并克服悬案，构建面向未来的建设性韩日关系是亚洲的整体利益。” 此前，石破茂还与美国总统拜登通电话，转达了加强美日同盟和韩美日合作的意向。两国首脑决定协调美日首脑会谈和韩美日首脑会谈的举行。

한국어