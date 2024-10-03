“大数据-AI将改变医疗模式”. October. 03, 2024 07:21. by 朴京敏记者 mean@donga.com. “随着通过可穿戴式设备等数据收集变得更容易，今后可以更加活跃地进行只改变模式的有意义的研究。” 2日下午，高丽大学安岩医院精神健康医学系教授赵哲贤（人名音译下同）在首尔城北区高丽大学医学院第一医学馆举行的“2024耶鲁大学-高丽大学论坛”上表示：“利用可穿戴式设备收集数据，可以测定儿童的精神健康。数据可以实现更高层次的分析。”金教授介绍了利用数字生物标志物可以追踪精神健康的原理，挤满讲堂的高丽大学学生和教授等100多人将演讲内容记在笔记本上，全程倾听了演讲内容。 以“通过数据和AI的健康管理发展方向”为主题的当天论坛是为了在生物领域大数据和人工智能（AI）技术的应用增加的情况下，共享医疗AI和尖端生物医疗技术的研究动向而举办的。高丽大学作为建校120周年纪念事业的一环，从去年开始与美国耶鲁大学进行了共同论坛。此次论坛是继去年以“韩流”（第一届）、“为可持续未来的能源•水气候技术革新”（第二届）为主题进行活动之后的第三次论坛。 在2日的论坛第一部分中，对临床信息学和健康数据系统进行了讨论。在第二部分中，则发表了AI和自然语言处理技术在医疗领域的应用。当天作为演讲者出席的耶鲁大学医生命科学系教授赵亨勋就遗传体医学中成为焦点的个人信息保护问题强调称：“遗传数据是容易识别的数据，可能会发生个人信息泄露”，“以个人信息保护技术为基础，可以开发安全装置。”在当天的论坛上，专家们接连发表了利用AI技术的新药开发方法、在生物研究中利用大规模语言模型的可能性等。 高丽大学校长金东元表示：“人工智能提供了革新治疗体系的史无前例的机会”，“此次论坛将促进两所大学之间的合作，创出新的创意。” 另外，最近高丽大学医学院和耶鲁大学还签署了培养全球医学科学家的合作协议。计划从2025学年度开始，向高丽大学医学院毕业生及应届毕业生提供耶鲁大学医学院临床医生科学家项目（Investigative Medicine Program）和基础医学科学家项目（Biological & Biomedical Sciences）的博士升学机会。耶鲁大学教授鲁西拉•奥诺•马查多表示：“耶鲁大学构建了生命工学数据系统，正在与多种研究者进行合作。希望通过项目开发以广泛数据为基础的分析技术。”

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