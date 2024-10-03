战胜矛盾的力量. October. 03, 2024 07:20. . 任何国家都有建国神话。据神话传说，一个国家或民族的始祖大多是神的子女或动物的后裔。有时甚至在蛋里出生。建立罗马的罗慕路斯是希腊阿芙洛狄蒂女神的后代，吃着狼的奶长大。 代表法国新古典主义的画家雅克•路易•大卫以罗马神话为主题画了多幅作品。《萨宾女人的调停》（1799年•照片）讲述了罗马建国神话中出现的罗马和萨宾战争的故事。 早期，罗马市民大多数是男性，军人。因为需要生儿育女，所以邀请邻居萨宾人举行了宴会，这时绑架了女人，杀死了所有男人或赶走了他们。3年后，萨宾人为了找回女人而闯入罗马时，在其中起调解作用的正是萨宾女人。因为萨宾女人已经和罗马人结婚并生下了孩子，所以她们和双方都建立了家庭关系。 画中伸出双臂把战士分开的女性是罗慕路斯的妻子赫西莉亚。她原来是萨宾领导人塔提乌斯的女儿，在孩子们面前，站在丈夫和父亲之间，用全身呼吁停止战争。罗慕路斯试图向撤退的塔提乌斯投掷长矛，但看到妻子后犹豫不决。他拿着的盾牌上刻着自己小时候吃狼奶的样子。背景中高耸的城墙暗示了1789年7月14日宣告法国革命开始的巴士底狱宫殿。 神话不是历史。这是根据需要而形成并传承下来的一种集体无意识。这幅画完成的1799年，法国是有必要弥合革命流血事件引发的矛盾和伤痛，让国民重新团结起来的时期。大卫是一位杰出的宫廷画家和政治宣传画家。为了传达战胜矛盾的爱的力量，他选择了广为人知的罗马建国神话故事。

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