大腿受伤的孙兴慜入选国家队名单，洪明甫表示：“能否参加世界杯预选赛还有待观察”. October. 01, 2024 07:42. by 金正勋记者 hun@donga.com. 大腿受伤的孙兴慜被列入了10月A级比赛2连战的国家队名单。但是能否参加比赛还是未知数。 30日，韩国男子足球国家代表队主教练洪明甫在首尔钟路区足球会馆举行的记者会上，发表了为2026北中美世界杯亚洲区第3轮预选赛10月2连战而召集的国家队名单。韩国队将于10日与约旦队进行客场比赛，15日将在京畿龙仁市Mireu体育场迎战伊拉克队。 洪主教练在当天发表名单时首先提到了孙兴慜。孙兴慜在上月27日与卡拉巴赫队的欧洲足球联盟（UEFA）欧联杯比赛下半场第25分钟因大腿疼痛而被替换下场。他没有参加国家队名单公布当天30日凌晨（韩国时间）举行的与曼联队的英格兰足球超级联赛（EPL）比赛。 洪主教练表示：“与孙兴慜直接沟通，他说感觉伤势有所好转，所以把他列入了名单”，“（孙兴慜所属球队）托特纳姆热刺俱乐部似乎认为现在还不能马上参加比赛。现在还有时间，将根据情况决定是否让孙兴慜出战。” 洪主教练表示：“为了亚洲区预选赛今后的比赛考虑，不想让孙兴慜勉强参赛。孙兴慜此前往返于国家队和所属球队托特纳姆热刺队之间，感受到了体力上的负担。”洪主教练表示：“虽然现在马上很重要，但是进入世界杯决赛圈阶段比赛时的竞技能力是最重要的，因此所属球队和足协将继续沟通，寻找既不会让孙兴慜过度劳累，又能让球队发挥好的方法。” 洪主教练还说明了孙兴慜不能参加10月A级比赛2连战时的应对方案。洪教练表示：“虽然不能保证孙兴慜没有出战时会产生什么样的影响，但黄喜灿和李在城、裴峻浩等选手可以代替他。” 另外，效力于苏格兰联赛希伯尼安队的中场球员权赫奎首次入选国家队。

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